Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил латвийского коллегу Артиса Пабрикса за непреклонную поддержку.

Кстати Какое еще "незаметное" оружие, кроме HIMARS, нужно ВСУ для победы

Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя,

– рассказал Резников.

Министр добавил, что вместе мы победим.

Поддержка Латвии

Накануне Пабрикс сообщил, что Воздушные силы ВСУ получили от Латвии 4 вертолета. Их предоставили бесплатно. Министр подчеркивал, что Запад должен поддерживать Украину, пока она не освободит всю свою территорию от оккупантов.

Важно то, что Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. У Зеленского такой шаг назвали примером для других государств.

5 августа Латвия перестала выдавать визы гражданам России. Исключение – если едут на похороны к близким родственникам. Впоследствии Рига призвала Евросоюз прекратить выдавать визы россиянам и белорусам.

В конце июля сообщили, что Украина получит от Латвии новый транш военной помощи. В целом, поддержка от этой страны достигла суммы более 200 миллионов евро.

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