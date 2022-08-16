Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил латвийского коллегу Артиса Пабрикса за непреклонную поддержку.
Кстати Какое еще "незаметное" оружие, кроме HIMARS, нужно ВСУ для победы
Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя,
– рассказал Резников.
Министр добавил, что вместе мы победим.
Поддержка Латвии
- Накануне Пабрикс сообщил, что Воздушные силы ВСУ получили от Латвии 4 вертолета. Их предоставили бесплатно. Министр подчеркивал, что Запад должен поддерживать Украину, пока она не освободит всю свою территорию от оккупантов.
- Важно то, что Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. У Зеленского такой шаг назвали примером для других государств.
- 5 августа Латвия перестала выдавать визы гражданам России. Исключение – если едут на похороны к близким родственникам. Впоследствии Рига призвала Евросоюз прекратить выдавать визы россиянам и белорусам.
- В конце июля сообщили, что Украина получит от Латвии новый транш военной помощи. В целом, поддержка от этой страны достигла суммы более 200 миллионов евро.
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