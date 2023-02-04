Политолог назвал самые оптимистичные сроки вступления Украины в Евросоюз

Украина работает над практическими шагами интеграции в Евросоюз. Вступление в ЕС облегчит послевоенное восстановление.

Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он сказал о сроках вступления в ЕС после победы в войне.

К теме Плохие новости для России и поддержка формулы мира: как прошел саммит Украина – ЕС

"В оптимистическом варианте Украина может интегрироваться в ЕС в течение двух лет. Эти 2 года будут этапными. То есть полгода одна стадия интеграции, затем другая. Впоследствии будет финал и подписание документов", – сказал политолог.

Финальное решение могут откладывать

По словам Рейтеровича, не стоит забывать о такой вещи, что, к сожалению, в Европе есть страны, которые могут начать вставлять Украине палки в колеса. Следовательно, может возникнуть ситуация, когда будет общий консенсус и мы будем готовы, а какая-то страна будет откладывать финальное решение.

Однако на это не следует особо обращать внимание, потому что речь идет прежде всего о практической интеграции, а не документальном ее оформлении. В практическом плане мы можем делать все это гораздо быстрее, чем это происходило у стран, которые раньше были лидерами, – рассказал политолог.

Он отметил, что Польша потратила, возможно, мало лет для интеграции. Однако Рейтерович подчеркнул – поляки, как и украинцы, провели очень серьезную предварительную работу.

"Не будем забывать, что у нас очень хорошие друзья непосредственно в Европейском Союзе, которые будут максимально ускорять этот процесс. Это позволит нам эффективнее отстраивать и модернизировать страну. ЕС объективно в этом заинтересован, он будет помогать нам в этом восстановление", – добавил Рейтерович. .

Как Евросоюз помогает Украине: последние новости