Политолог назвал самые оптимистичные сроки вступления Украины в Евросоюз
Украина работает над практическими шагами интеграции в Евросоюз. Вступление в ЕС облегчит послевоенное восстановление.
Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он сказал о сроках вступления в ЕС после победы в войне.
К теме Плохие новости для России и поддержка формулы мира: как прошел саммит Украина – ЕС
"В оптимистическом варианте Украина может интегрироваться в ЕС в течение двух лет. Эти 2 года будут этапными. То есть полгода одна стадия интеграции, затем другая. Впоследствии будет финал и подписание документов", – сказал политолог.
Финальное решение могут откладывать
По словам Рейтеровича, не стоит забывать о такой вещи, что, к сожалению, в Европе есть страны, которые могут начать вставлять Украине палки в колеса. Следовательно, может возникнуть ситуация, когда будет общий консенсус и мы будем готовы, а какая-то страна будет откладывать финальное решение.
Однако на это не следует особо обращать внимание, потому что речь идет прежде всего о практической интеграции, а не документальном ее оформлении. В практическом плане мы можем делать все это гораздо быстрее, чем это происходило у стран, которые раньше были лидерами, – рассказал политолог.
Он отметил, что Польша потратила, возможно, мало лет для интеграции. Однако Рейтерович подчеркнул – поляки, как и украинцы, провели очень серьезную предварительную работу.
"Не будем забывать, что у нас очень хорошие друзья непосредственно в Европейском Союзе, которые будут максимально ускорять этот процесс. Это позволит нам эффективнее отстраивать и модернизировать страну. ЕС объективно в этом заинтересован, он будет помогать нам в этом восстановление", – добавил Рейтерович. .
Как Евросоюз помогает Украине: последние новости
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 3 февраля в Киеве сообщила, что Украина получит первый миллиард евро для программы "Быстрое восстановление".
- Украина присоединилась в программу "Единый рынок" от ЕС. Это усугубит украинскую предпринимательскую среду.
- Евросоюз планирует создать трибунал для российских военных преступников.