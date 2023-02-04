Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він сказав про терміни вступу до ЄС після перемоги у війні.

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"В оптимістичному варіанті Україна може інтегруватися до ЄС впродовж двох років. Ці 2 роки будуть етапними. Тобто пів року одна стадія інтеграції, потім інша. Згодом буде фінал і підписання документів", – сказав політолога.

Фінальне рішення можуть відтерміновувати

За словами Рейтеровича, не варто забувати про таку річ, що, на жаль, в Європі є країни, які можуть почати вставляти Україні палки в колеса. Відтак може виникнути ситуація, коли буде загальний консенсус і ми будемо готові, а якась країна відтерміновуватиме фінальне рішення.

Проте на це не треба особливо звертати увагу, бо мова йде насамперед про практичну інтеграцію, а не документальне її оформлення. У практичному плані ми можемо робити все це набагато швидше, ніж це відбувалося у країн, які раніше були лідерами, – розповів політолог.

Він зазначив, що Польща витратила, можливо, найменше років для інтеграції. Проте Рейтерович наголосив – поляки, як і українці, провели дуже серйозну попередню роботу.

"Не забуваймо, що у нас є дуже гарні друзі безпосередньо в Європейському Союзі, які максимально пришвидшуватимуть цей процес. Це дозволить нам ефективніше відбудовувати й модернізовувати країну. ЄС об'єктивно в цьому зацікавлений, він допомагатиме нам у цьому відновлення", – додав Рейтерович.

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