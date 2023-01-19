Сразу начнем операцию, – Жданов сказал, когда возможно масштабное контрнаступление ВСУ

Сегодня Украина работает над решением вопросов по поставкам вооружения. Если эти вопросы получат положительный результат, у ВСУ будут все шансы для формирования контрнаступательной группировки.

Вопросы поставки вооружения нашему государству могут быть решены во время "Рамштайн-8" 20 января. Многие западные политики все чаще заявляют, что Украина должна получить все, что необходимо для победы над Россией. Об этом во время стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.

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Когда Украина пойдет в масштабное контрнаступление

Так, после получения Вооруженными Силами Украины всего необходимого вооружения в достаточном количестве никто не будет никого ждать. Наши защитники начнут операцию по контрнаступлению.

Как только мы будем готовы, будем искать слабое место и сразу начнем проведение контрнаступательной операции,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас нереально спрогнозировать, на каком направлении это произойдет, поскольку неизвестно, какая ситуация будет на фронте на момент начала контрнаступательной операции по освобождению наших территорий.

По мнению Жданова, Украина будет готова к проведению масштабного контрнаступления ближе ко второй половине весны. А именно – апрель – май этого года.

"Возможно даже, что отдельные эпизоды произойдут раньше. Все будет зависеть от ситуации", – подчеркнул военный эксперт.

Жданов предположил, когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлению: смотрите видео

Даже Путин понимает, что Россия уже проиграла

Сегодня уже даже Владимир Путин заговорил о мире. Так, во время обращения к россиянам кремлевский диктатор заявил, что страна-агрессор "проводит "СВО", чтобы завершить войну на Донбассе".

Фактически, если переводить слова Путина, он сказал: "Мы начали войну, чтобы ее не было",

– сказал Жданов.

По его мнению, это говорит о том, что даже глава Кремля понимает, что России не победить. Кроме того, украинские защитники, несмотря на все сложности, активно ликвидируют российских захватчиков.

Чего ожидать от "Рамштайна-8": коротко