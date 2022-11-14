Не без HIMARS: обозреватель поддержал прогноз Ходжеса об освобождении Мариуполя – Мелитополя

ВСУ и дальше будут применять тактику, которая дала свои плоды при деоккупации Херсона. Ключевым станет огневой контроль над логистическим обеспечением оккупантов.

С этой точки зрения прогнозы генерала США Бена Ходжеса, что Украина освободит Мелитополь и Мариуполь уже в январе, реалистичны. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Эксперт отметил, что прогнозы американского генерала Бена Ходжеса очень точны, которые можно сравнить с прогнозами главы ГУР Кирилла Буданова. Он констатировал, что прогнозы Ходжеса можно также расценивать, как намек о вероятности передачи Украине дальнобойных боеприпасов к "хаймарсам", что позволит увеличить огневое поражение по врагу.

Можно прислушаться к прогнозам господина Ходжеса. ВСУ занимают очень выгодные позиции с точки зрения удобства обстрелов логистических маршрутов из Крыма – так называемого "сухопутного коридора". ВСУ сейчас держат под прицелом дороги к перешейкам и от них, поэтому мы можем перехватить эти дороги благодаря артиллерийскому огню и "хаймарсам",

– объяснил обозреватель.

По его словам, уничтожение логистики является главной тактикой ВСУ, посредством которой российская армия была вынуждена уйти из Херсона, что может иметь свои эффекты на Мелитопольском и Мариупольском направлениях.

"Также мы можем добиться, что российская армия уйдет из Приазовья через определенный промежуток времени. Произойдет ли это до конца года – было бы очень хорошо", – добавил Попович.

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Как будут освобождать Приазовье

Специалист указал, что после побега из Херсона, на сегодняшний день есть серьезные передвижения врага в "сухопутном коридоре" в Крым.

Большое количество грузовиков двигаются в Крым и из него как раз через Мелитополь и Мариуполь. ВСУ занимают позиции на высшем берегу Днепра, и с этих позиций видны дороги, идущие с крымских перешейков. После этого начнутся удары по ним из "хаймарсов" и артиллерии,

– убежден аналитик.

По его мнению, рано или поздно ВСУ разрушат логистику оккупантов, что отразится на их возможностях содержания той группировки, которая сейчас находится в Приазовье.

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Попович подчеркнул, что это будет сочетаться с "привычными" ударами по казармам, сосредоточениям вражеских войск, складам и определенным позициям.

"Мы так можем "размягчить" эту группировку и после этого перейти к наступлению, возможно даже в Запорожской области. Относительно ударов – на Левобережье есть мостовые переходы и перекрестки. То есть нужно найти те транспортные узлы, которые являются ключевыми для логистики. Надо просто посмотреть, какие цели достойны для ударов "хаймарсами", – рассказал эксперт.

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