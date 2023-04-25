Когда Украина планирует пойти в контрнаступление: NYT назвали месяц

Украина готовится начать контрнаступление оккупантов. Это может произойти уже в мае, хотя, конечно, решение об окончательных датах будет приниматься Генштабом ВСУ.

Информация о мае появилась в западной прессе. Журналисты ссылаются на военных экспертов и чиновников США.

Кстати Мы приближаемся к знаковой битве, но когда она начнется – тайна, – Буданов

Где начнется контрнаступление

Американские политики считают, что контрнаступление, вероятно, развернется на Юге. В частности, вдоль Азовского побережья Украины, вблизи оккупированного Крыма.

Издание пишет, что США и союзники по НАТО предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы. Надеются, что этих поставок хватит.

Количество вооружений за последние 2 месяца выросло. NYT, ссылаясь на слитые в сеть документы Пентагона, пишет, что Украина готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление.

12 украинских боевых бригад численностью около 4 000 солдат в каждой будут готовы в конце апреля,

– утверждает NYT.

США и союзники по НАТО обучают 9 из этих бригад.

Какие ожидания от контрнаступления

Бывший посол США Александер Вершбоу заявил, что многое зависит от этого контрнаступления. Все надеются на оптимистический сценарий.

Украинские официальные лица отмечали, что цель состоит в том, чтобы прорвать вкопанную российскую оборону и создать повсеместный развал российской армии. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что оптимистично настроен, но призвал не ждать "волшебной палочки", от которой Россия развалится.

Американские военные также уверены, что украинская армия может снова удивить их. Дело в том, что ВСУ вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами, а также имеют новые подразделения, обученные, в частности, силами НАТО.