Когда Украина получит более 1 миллиона боеприпасов от ЕС: Боррель дал ответ

Жозеп Боррель выступил на брифинге с Денисом Шмыгалем, где высказался о поставках боеприпасов для Украины. После этого высокий представитель ЕС и Дмитрий Кулеба дали совместную пресс-конференцию, на которой тоже поднималась тема военной помощи.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 7 февраля, что Украина получит от Европейского союза более 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. Речь идет об артиллерийских боеприпасах для Сил обороны.

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Что сказал Боррель

Верховный представитель ЕС сообщил, что Брюссель планирует передать Украине 1 155 000 снарядов до конца этого года.

Продолжает расти оборонно-промышленный комплекс ЕС: уже можно отметить, что его способность повысилась на 40%. Я также могу дать достаточно конкретную цифру относительно боеприпасов: до конца этого года мы рассчитываем на 1 миллион 155 тысяч,

– заявил Боррель.

Также он отметил, что наша страна должна продолжать процесс реформирования на пути в ЕС, несмотря на полномасштабную войну с Россией.

Что сказал Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет от ЕС трех комплексных и срочных шагов для увеличения поставок артиллерийских снарядов.

Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы способствовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями. Во-вторых, нужно устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия оборонных компаний Европы между собой. И европейских, и украинских компаний, для того, чтобы не было никаких административных препятствий, никаких правовых препятствий,

– сказал он.

Как пояснил глава МИД, третий шаг заключается в необходимости стимулировать переговоры с европейскими компаниями и с третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать имеющиеся контракты по поставке снарядов из этих стран в наше государство. Кулеба призвал наращивать импорт боеприпасов со складов третьих стран.

Боррель посетил Киев с визитом