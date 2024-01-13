50 миллиардов и другая помощь от ЕС и США: Зеленский сказал, когда следует ожидать решения

Президент Владимир Зеленский считает, что вскоре Украина все же получит всю необходимую помощь, дискуссии вокруг которой проходили в течении последнего месяца. Речь идет как о 50 миллиардах от ЕС, так и о пакете от США.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком 12 января. В частности, он смотрит с позитивом относительно решений о помощи со стороны ЕС и США, сообщает 24 Канал.

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Когда же ждать Украины помощи от ЕС

Как отметил Зеленский, касаемо помощи от Европейского Союза, то есть двусторонние соглашения. И там много позитива от разных стран Европы – не только членов ЕС.

По поддержке в размере 50 миллиардов от ЕС, заверил президент, Украина работает над тем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля.

Увидим с вами 1 февраля реальный результат. Точно над этим работаем ежедневно,

– подчеркнул Зеленский.

Будет ли помощь от США

Украинский президент отметил, что также смотрит с позитивом на помощь от США. И этот позитив намного больше, чем был в декабре.

"Думаю, что мы также примем этот результат", – заявил Зеленский.

50 миллиардов от ЕС: что известно

В конце октября Европарламент проголосовал за выделение 50 миллиардов евро для Украины. Правда, эта помощь будет не одноразовой, а в виде грантов и низкопроцентных ссуд на период 2024 – 2027 годов.

Впоследствии этот вопрос был поставлен на саммите ЕС 14 – 15 декабря. За него уже должны были проголосовать лидеры стран Евросоюза. Однако Венгрия оказалась против и заблокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов.

Следующий саммит ЕС запланирован на 1 февраля. На нем как раз и планируют дожать Венгрию. Будапешт, со своей стороны, заявил, может снять свое вето при условии, если Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе, сообщало Politico.

Помощь от США и ее задержка: главное

В октябре президент США Джо Байден предложил Конгрессу рассмотреть возможность дополнительного финансирования пакета поддержки Украины, Израиля и Тайваня и, кроме того, усиления безопасности границы с Мексикой из-за огромного наплыва мигрантов. Речь шла о пакете в 106 миллиардов долларов.

Однако в начале декабря Сенат США не смог его поддержать. Таким образом, Украина до сих пор не получила 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил: в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Администрации Джо Байдена удалось добиться договоренностей с республиканцами. Речь идет о вопросах борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.