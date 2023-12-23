Передадут ли Украине F-16 до конца 2023 года: Игнат объяснил процессы передачи самолетов

В Институте изучения войны допустили, что первые самолеты Украина получит от союзников в конце года. В Воздушных силах рассказали, правда ли это.

Так, премьер Нидерландов Марк Рютте 22 декабря, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, подтвердил, что его страна готовит первые 18 истребителей для доставки в Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что это значит.

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Когда и какие модификации F-16 передадут Украине

Игнат подчеркнул, что союзники только готовят самолеты к передаче, и речь пока не идет о том, что это произойдет до конца 2023 года. Кроме того, еще предстоит дождаться завершения обучения пилотов.

Все идет планомерно, как и предусмотрено договоренностями с партнерами, коалицией стран, помогающих нам переходить на новый для нас тип самолета – F-16, который станет основным самолетом на вооружении наших Воздушных сил,

– подчеркнул представитель.

Полковник рассказал, что у стран, планирующих предоставить Украине F-16, есть несколько модификаций этого самолета, обозначаемых блоками. Существует блок 15, 20, 30 и до 70 блока. Каждый самолет улучшался по мере возможностей. Модернизация самолета – процесс непростой. Заменяется большое количество бортового оборудования самолета, в основном это радар, отмечает Игнат.

Военный уточнил, что какие бы модификации F-16 Украине не предоставили бы на первое время или в перспективе, это уже будет модернизирующаяся модель, которую можно улучшать на предприятиях в Европе и США.

Игнат подчеркнул, что Украину в истребителе в первую очередь интересует радар. "Нам нужно видеть противника. Нам нужно лучше видеть воздушные цели, такие, как, скажем, крылатые ракеты или "Шахеды", – объяснил спикер.

Те F-16, которые есть на вооружение у партнеров и планируются к передаче Украины, имеют уже совсем другой арсенал вооружения, а именно ракеты класса "воздух-воздух", способные уничтожать чрезвычайно эффективно любой тип воздушных целей. Игнат выразил надежду, что F-16 сможет мощно противостоять российской авиации на том или ином направлении.

В перспективе, если украинские пилоты и вся аэродромная инфраструктура, инженеры, наземный персонал будут готовы полностью эксплатировать этот тип самолета, то можно будет договариваться о более современных моделях – тех, которые уже получают партнеры, передающие Украине F-16.

Что касается вопроса численности самолетов, то Игнат заверил: любое количество нам поможет. Враг не применяет много самолетов сразу. Он использует отдельные группы ударников, совершающих авианалет и отходящих на аэродром. Это может быть от 2 до 10 самолетов. Именно по такому принципу сегодня работают и наши летчики на Миг-29, Су-27 и Су-24, Су-25.

Спикер Воздушных сил отметил, что F-16 придется работать в Украине в сложных условиях, когда аэродромы постоянно находятся под вражескими обстрелами.

ISW: Украина получит F-16 к началу Нового года

В Институте изучения войны предположили, что Украина, возможно, получит первую партию F-16 до конца 2023 года. В то же время эксперты признали, что Рютте, ранее заявлявший о подготовке первых двух десятков самолетов к передаче Украине, не указал, когда именно это произойдет.

Также аналитики отметили, что в стратегическом документе Минобороны Эстонии было указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 "до конца года".

Напомним, ранее в конце ноября президент Зеленский заявлял, что нет точной даты, когда Киев получит F-16. Многое будет зависеть от скорости прохождения обучения пилотами. Глава государства предположил, что первые истребители Украине передадут в 2024 году.