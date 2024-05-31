Премьер Дании сказала, когда F-16 будут на пути в Украину
Дания передаст Украине крайне необходимые истребители. Уже известно, когда F-16 будут на пути в Украину.
Об этом на пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа рассказала премьер Дании Метте Фредериксен, передает 24 Канал.
Кстати Дания позволяет Украине использовать переданные F-16 для ударов по России
Когда передадут F-16
Глава правительства заявила, что эта встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с нашим государством.
Фредериксен отметила, что партнеры должны ускорить и нарастить поддержку Украины, ведь ситуация на поле боя является очень критической.
Сейчас мы имеем обязательства по безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину,
– подчеркнула премьер-министр.
Добавила, что все страны Северной Европы сделали вклад в совместные закупки боеприпасов. Также отметила, все согласны с тем, что есть потребность в наращивании собственной оборонной промышленности, поддержке производства вооружения, оборудования и дронов в Украине.
Мы как союзники Украины понимаем, что передаем недостаточно, и это должно измениться, чтобы вы получали помощь в надлежащих объемах,
– подчеркнула Метте Фредериксен.
Смотрите также Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16: первые прибудут до конца года
Сколько самолетов предоставит Дания
- По словам Фредериксен, в целом Дания планирует передать Украине 19 самолетов.
- В мае премьер также заявляла, что F-16 из Дании будут в небе над Украиной уже в течение месяцев.