Премьер Дании сказала, когда F-16 будут на пути в Украину

Дания передаст Украине крайне необходимые истребители. Уже известно, когда F-16 будут на пути в Украину.

Об этом на пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа рассказала премьер Дании Метте Фредериксен, передает 24 Канал.

Кстати Дания позволяет Украине использовать переданные F-16 для ударов по России

Когда передадут F-16

Глава правительства заявила, что эта встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с нашим государством.

Фредериксен отметила, что партнеры должны ускорить и нарастить поддержку Украины, ведь ситуация на поле боя является очень критической.

Сейчас мы имеем обязательства по безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину,

– подчеркнула премьер-министр.

Добавила, что все страны Северной Европы сделали вклад в совместные закупки боеприпасов. Также отметила, все согласны с тем, что есть потребность в наращивании собственной оборонной промышленности, поддержке производства вооружения, оборудования и дронов в Украине.

Мы как союзники Украины понимаем, что передаем недостаточно, и это должно измениться, чтобы вы получали помощь в надлежащих объемах,

– подчеркнула Метте Фредериксен.

Смотрите также Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16: первые прибудут до конца года

Сколько самолетов предоставит Дания