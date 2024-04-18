"В лучшем случае": премьер Финляндии назвал сроки, в которые Украина получит новые системы ПВО

Во время заседания Европейского Совета лидеры обсудили усиление защиты украинского неба и передачу систем ПВО для украинской армии.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

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В ЕС признают, что Украина нуждается в большем количестве оружия и систем ПВО. Европейские лидеры провели дискуссию о том, что страны-члены ЕС могут сделать, чтобы прислать оружие.

"Они нуждаются в этом, потому что ситуация очень сложная. Я доволен сегодняшней дискуссией", – сказал финский лидер.

Какие сроки передачи систем ПВО

На ответ когда именно Украина получит первые системы, Петтери Орпо ответил, что это не произойдет в ближайшее время. По его словам, в лучшем случае это произойдет в течение следующих недель.

Я думаю, что в лучшей ситуации это вопрос недель. Мы можем отправить их, но это зависит от того, как будут продолжаться переговоры. Каждый должен сделать все возможное,

– сказал он.

Украина нуждается в ПВО