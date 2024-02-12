Их назвал в ежедневной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. А также проанализировал перспективы боев за город Авдеевку Донецкой области.

Обратите внимание Забудем о "Шахедах": Свитан назвал самый эффективный способ закрыть небо

Воздушная атака на Украину

За минувшие сутки россияне атаковали Украину используя дроны типа "Шахед" и авиационную ракету. Из 17 беспилотников сбили 14, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Три "Шахеда" попали в инфраструктурный объект в Павлограде в Днепропетровской области.

По словам Свитана, выйти на стопроцентное сбитие БПЛА можно оснастив бойцов тепловизионными приборами.

Прицел должен быть уже интегрирован в систему боевого управления самолета или штурмовика. Один из вариантов – Super Tucano. Идея закупки такой авиации была еще 5 лет назад, к сожалению, тогда эту идею похоронили, нужно снова ее восстанавливать,

– подчеркнул военный аналитик.

Он отметил, что именно такой тип самолетов сможет уничтожать воздушные цели не над Украиной, а еще до захода с территории врага.

Когда в Украину прибудут западные самолеты

На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные самолеты F-16 уже можно располагать на украинских аэродромах.

К тому же они уже несколько раз садились на территории Украины несколько лет назад во время проекта "Чистое небо" и во время проведения "Евровидения".

Сейчас россияне отчаянно целят в аэродромы в Староконстантинове и Миргороде, хотя на самом деле их в Украине гораздо больше.

Проблем с аэродромами нет, возможно, есть связанные с безопасностью, переброской техники или неготовностью инженерно-технического состава для приема самолетов,

– объяснил Свитан.

Когда будет полная готовность обслуживающего персонала и площадок, мы получим F-16, убежден полковник в запасе.

Еще одним из факторов отсрочки является затягивание с принятием финансирования для Украины, передачи дальних средств поражения, серьезных партий вооружения.

Бои возле Авдеевки

Очень горячей остается ситуация на Авдеевском направлении. Враг давит с севера, бои продолжаются возле Авдеевского коксохима. Некоторые улицы там уже частично занял оккупант.

В то же время Forbes написали, что Генштаб скорее всего перебрасывает на это направление одно из элитных подразделений – 3 отдельную штурмовую бригаду.

Серьезная бригада, которой руководит успешный командир. Мы несколько раз ее ставили в пример, они правильно подобрали систему комплектации своих подразделений. Они в частности запустили свой рекрутинговый центр. Это о том, что я постоянно говорю – рекрутинговый центр должен быть не при Министерстве обороны, не при ТЦК, а именно при бригадах,

– подчеркнул военный эксперт.

Он рассказал, что до сих пор, несмотря на полностью сформированный состав бригады, туда стоит очередь из желающих. Однако следует понимать, что даже такой сильный состав не сможет выровнять ситуацию без достаточного количества боеприпасов.

На этом направлении, по словам Свитана, уже стоит привлекать около трех таких бригад и принимать решение по отсечению северной клешни врага. А просто отправлять бойцов в саму Авдеевку – сейчас не эффективно. Как минимум, для выравнивания фронта россиян нужно отогнать к трассе Константиновка – Авдеевка, по которой врага удерживали в течение последних лет.

Кроме того, бойцов, которые сейчас находятся в городе, уже нужно отправлять на ротацию, убежден эксперт.