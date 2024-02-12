Їх назвав у щоденному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. А також проаналізував перспективи боїв за місто Авдіївку, що на Донеччині.

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Повітряна атака на Україну

За минулу добу росіяни атакували Україну використовуючи дрони типу "Шахед" та авіаційну ракету. З 17 безпілотників збили 14, також одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Три "Шахеди" влучили в інфраструктурний об’єкт в Павлограді, що на Дніпропетровщині.

За словами Світана, вийти на стовідсоткове забиття БпЛА можна оснастивши бійців тепловізійними приладами.

Приціл має бути вже інтегрований в систему бойового управління літака чи штурмовика. Один з варіантів – Super Tucano. Ідея закупки такої авіації була ще 5 років тому, на жаль, тоді цю ідею похоронили, потрібно знову її відновлювати,

– підкреслив військовий аналітик.

Він наголосив, що саме такий тип літаків зможе знищувати повітряні цілі не над Україною, а ще до заходу з території ворога.

Коли в Україну прибудуть західні літаки

Днями речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні літаки F-16 вже можна розташовувати на українських аеродромах.

До того ж вони вже кілька разів сідали на території України кілька років тому під час проєкту "Чисте небо" та під час проведення "Євробачення".

Зараз росіяни відчайдушно цілять в аеродроми в Старокостянтинові та Миргороді, хоча насправді їх в Україні набагато більше.

Проблем з аеродромами немає, можливо, є пов’язані з безпекою, перекиданням техніки чи неготовністю інженерно-технічного складу для приймання літаків,

– пояснив Світан.

Коли буде повна готовність обслуговчого персоналу та майданчиків, ми отримаємо F-16, переконаний полковник в запасі.

Ще одними з факторів відтермінування є затягування з ухваленням фінансування для України, передачі дальніх засобів ураження, серйозних партій озброєння.

Бої біля Авдіївки

Дуже гарячою залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Ворог тисне з півночі, бої тривають біля Авдіївського коксохіму. Деякі вулиці там вже частково зайняв окупант.

Водночас Forbes написали, що Генштаб, йомовірно, перекидає на цей напрямок один з елітних підрозділів – 3 окрему штурмову бригаду.

Серйозна бригада, якою керує успішний командир. Ми кілька разів її ставили в приклад, вони правильно підібрали систему комплектації своїх підрозділів. Вони зокрема запустили свій рекрутинговий центр. Це про те, що я постійно говорю – рекрутинговий центр має бути не при Міністерстві оборони, не при ТЦК, а саме при бригадах,

– наголосив військовий експерт.

Він розповів, що досі, попри повністю сформований склад бригади, туди стоїть черга з охочих. Однак варто розуміти, що навіть такий сильний склад не зможе вирівняти ситуацію без достатньої кількості боєприпасів.

На цьому напрямку, за словами Світана, уже варто залучати близько трьох таких бригад і ухвалювати рішення з відсікання північної клешні ворога. А просто відправляти бійців в саму Авдіївки – зараз не ефективно. Як мінімум, для вирівнювання фронту росіян потрібно відігнати до траси Костянтинівка – Авдіївка, за якою ворога утримували протягом останніх років.

Крім того, бійців, які зараз перебувають в місті, вже потрібно відправляти на ротацію, переконаний експерт.