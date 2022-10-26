Вопрос в количестве: когда Украина сможет усилить систему ПВО комплексами NASAMS
Соединенные Штаты еще раньше обещали в ноябре предоставить Украине первые комплексы ПВО NASAMS. На брифинге в Пентагоне недавно это обещание подтвердили, указав, что передача состоится в ближайшие недели.
То есть комплексы противовоздушной обороны поступят в Украину по заранее спланированному графику. Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
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Когда Украина получит NASAMS
Собеседник отметил, что ранее были определенные недоразумения по поводу сроков поставок комплексов ПВО из-за американских журналистов. Тогда в прямом эфире возникла ошибка при синхронном переводе выступления Джо Байдена.
С самого начала и говорили, что они должны быть примерно в ноябре. То есть графики совпадают. Вопрос в том – будет ли это один комплекс или сразу два. Ведь два NASAMS должны быть поставлены до конца этого года.
– отметил Олег Катков.
Еще 6 норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS партнеры обещают предоставить Украине в течение 2023 – 2024 годов. В зависимости, когда они будут сделаны.
Олег Катков об оружии для Украины: смотрите видео
NASAMS – не для борьбы с иранскими дронами
Эти системы ПВО, как и немецкие IRIS-T, являются, прежде всего, оружием для борьбы с вражескими ракетами. Использование их против иранских дронов-камикадзе будет малоэффективным, в том числе и с экономической точки зрения.
Одна ракета для комплекса NASAMS, если говорить об AIM-120, она стоит на рынке около 1 миллиона долларов. То есть, 1 миллион на "шахид", который стоит до 50 тысяч долларов – конечно, это не его задача,
– объяснил журналист.
Эффективность NASAMS против ракет
- Компании Raytheon и Kongsberg, производящие комплексы NASAMS, недавно провели комплексные испытания этого комплекса. Их цель – попытаться перехватить как можно больше крылатых ракет.
- Задачей одного комплекса было перехватить максимальное количество ракет, идущих по разным курсам и на разной высоте. В общем, симулировали примерно то, что произошло 10 октября в Украине.
- Для этого несколько улучшили алгоритмы NASAMS и одновременно зарядили его тремя типами ракет. Они достигли почти 100% перехвата всех имеющихся целей.