Когда Польша предоставит Украине первые 14 танков Leopard 2: спикер МИД назвал возможную дату

Польша в ближайшее время может предоставить 14 танков Leopard 2. Это произойдет после того, как украинские военные завершат обучение.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение "ближайших двух – трех недель".

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Польша поддерживает предоставление Украине истребителей

По его словам, Польша поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще предстоит достичь консенсуса между странами НАТО.

Так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны в украинской войне. Но мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе,

– сказал спикер.

Как проходит обучение украинцев в Польше

Ранее руководитель учебной группы полигона 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский сообщал, что украинские бойцы учатся на танковом полигоне в Свентошуве (юго-запад Польши).

Он сообщил, что в Польшу на обучение прибыли 105 украинских военных, которые учатся на Leopard 2. Речь идет о 21 экипаже танков, а также техническом персонале обслуживания танков.

Курс обучения – около месяца. Впечатляющие кадры по учениям наших военных в Германии и Польше.

Могут ли Украине предоставить дальнобойное оружие и истребители

Импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправление Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом заявил глава международного комитета Палаты представителей США Майкл Маккол.

Однако он утверждает, что в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

Премьер Нидерландов Марк Рютте допустил передачу истребителей F-16 Украина. Он заявил, что это будет следующим шагом.