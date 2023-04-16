Игнат объяснил слова о передаче Украине ЗРК Patriot "после Пасхи"

Возникло недопонимание из-за слов спикера Воздушных сил Юрия Игната относительно передачи Украине ЗРК Patriot. Собственно, он, отвечая на вопрос о сроках ввоза этих систем в Украину, сказал, что "то уже будет после Пасхи".

В субботу, 15 апреля, резонанс приобрели слова спикера Воздушных сил Игната о предоставлении Украине систем Patriot "после Пасхи". Многие восприняли это заявление буквально, поэтому представителю пришлось объяснять, что он имел в виду, уже на следующий день в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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"Следует смотреть на первоисточник"

Собственно, ведущий задал ему уточняющий вопрос относительно того, действительно ли будут ЗРК Patriot "после Великдня", на что представитель заявил, что говорил "после Пасхи". И это не следует воспринимать буквально, ведь это такой фразеологизм (образное изречение).

Какой "Великдень"? Там было "после Пасхи". "Это будет после Пасхи"… Это такой колорит нашего украинского народа. В том и состоит, собственно, эта фраза. Поэтому обратился ведущий, "когда уже будут те Patriot". Понятно, что я не назову эту информацию,

– констатировал спикер.

Вместе с тем он пошутил, что СМИ и люди "дружно и хорошо поняли такое остроумие" и после этого начали распространять манипулятивные заголовки о том, что якобы "Игнат назвал сроки предоставления Украине ЗРК".

Вам не скажут эти сроки. Когда собьем первый самолет – тогда и узнаете,

– подчеркнул Игнат.

Как отметил Игнат, на грабли с распространением манипуляций наступают уже не в первый раз. Для того чтобы таких ситуаций не возникало, нужно смотреть на первоисточник.



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