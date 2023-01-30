Когда Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС: премьер поделился амбициозным планом

У Украины очень амбициозный план. Так, наше государство планирует стать полноценным членом Европейского союза в течение следующих двух лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, уже в этом году могут состояться предварительные переговоры по вступлению нашей страны в ЕС.

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Украина планирует стать полноценным членом ЕС

У нас очень амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в ближайшие два года. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023-м, у нас уже могут пройти предварительные переговоры,

– рассказал Шмыгаль.

По словам министра, также Украина ожидает "существенного шага вперед" на предстоящем саммите. Это касается таких вопросов:

соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров,

приостановление действия пошлины на украинский экспорт еще на год,

"активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Кстати, некоторые страны говорят, что Украина должна отвечать определенным критериям для вступления в ЕС.

"Ожидания в Киеве достаточно высокие, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, который основывается на заслугах", – подчеркнул один из чиновников ЕС.

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