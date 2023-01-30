Когда Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС: премьер поделился амбициозным планом
Источник:Politico
У Украины очень амбициозный план. Так, наше государство планирует стать полноценным членом Европейского союза в течение следующих двух лет.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, уже в этом году могут состояться предварительные переговоры по вступлению нашей страны в ЕС.
Важно Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры до конца этого года, – Кулеба
Украина планирует стать полноценным членом ЕС
У нас очень амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в ближайшие два года. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023-м, у нас уже могут пройти предварительные переговоры,
– рассказал Шмыгаль.
По словам министра, также Украина ожидает "существенного шага вперед" на предстоящем саммите. Это касается таких вопросов:
- соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров,
- приостановление действия пошлины на украинский экспорт еще на год,
- "активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.
Кстати, некоторые страны говорят, что Украина должна отвечать определенным критериям для вступления в ЕС.
"Ожидания в Киеве достаточно высокие, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, который основывается на заслугах", – подчеркнул один из чиновников ЕС.
Движение Украины в Евросоюз: последние новости
- Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Украина не станет членом Европейского Союза, пока на ее территории находятся российские войска.
- Ранее Шмыгаль рассказал, что параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства, правительство будет готовиться к непосредственным переговорам о самом вступлении в ЕС.
- Дмитрий Кулеба заявил, что предвступительные переговоры должны начаться до конца 2023 года.
- Кстати, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по поводу будущего членства в Евросоюзе.
- По словам украинского лидера, следующим шагом на пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.
- Политолог Андрей Вигиринский считает, что Украина может стать полноправным членом Европейского союза, но для этого нужно выполнить важные реформы. Он заверил, что нашей стране нужно будет меняться.