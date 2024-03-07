ISW оценил возможность Украины перехватить инициативу у россиян на поле боя
Источник:ISW
Украинский генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Украина будет пытаться перехватить инициативу на поле боя. Однако аналитики убеждены, что задержки в помощи отложат этот процесс.
В ISW говорят, что Украине было бы глупо уступать инициативу россиянам на более долгий период, чем это необходимо. Аналитики подробно объяснили ситуацию.
Смотрите также Враг захватил Степное, Северное, ВСУ продвинулись в Табаевке: как изменилась линия фронта за неделю
Что говорят в ВСУ о возвращении инициативы
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что задача ВСУ:
- стабилизировать линию фронта,
- максимально уничтожить врага,
- максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении,
- создать ударную группировку и провести контрударные действия в 2024 году.
В ISW говорят, что усилия ВСУ перехватить инициативу в 2024 году являются операционно обоснованными.
Россия сможет определять место, время, масштаб и требования боевых действий в Украине, пока она сохраняет инициативу на всем театре, что может позволить России заставить Украину тратить материальные средства и живую силу для проведения реактивных оборонительных операций, лишая Украину возможности возможность возможность накопления материальных средств, необходимых для будущих контрнаступательных операций,
– заявили аналитики.
Они объяснили, что дальнейшая задержка оружия с Запада, вероятно, отсрочит усилия Вооруженных Сил Украины по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.
По словам аналитиков американского Института изучения войны:
- дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их,
- неопределенность относительно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование,
- задержки помощи заставят ВСУ принимать сложные решения. В частности, нужно будет распределить ресурсы между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против оккупантов, которые сейчас удерживают инициативу.
В ISW подытожили, что помощь Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сосредотачивать материальные средства и живую силу для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности настолько деградировать российские наступательные усилия, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя.
В ISW заявляли, что Россия вернула стратегическую инициативу на фронте
Аналитики американского Института изучения войны заявляли 27 февраля, что оккупанты вернули себе стратегическую инициативу на всем театре военных действий.
Смотрите также В зависимости от помощи США: Зеленский рассказал о подготовке Сырским двух планов для войны
По их словам, россияне, вероятно, смогут определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.
Аналитики объясняли, что Украина может лишить оккупантов этих возможностей, если будет иметь достаточно средств, чтобы
- бросить вызов российской инициативе,
- проводить собственные наступательные операции в 2024 году.