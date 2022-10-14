Когда удастся закрыть небо Украины от российских ракет: предположение эксперта
После массированных ракетных атак по Украине в НАТО сделали упор на усиление украинской ПВО. Украине пообещали предоставить мощные системы противовоздушной обороны.
Процесс закрытия украинского неба будет происходить постепенно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
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Почему Украина не сможет быстро закрыть небо
По его словам, для того, чтобы создать эффективную систему противодействия российским ракетам, потребуется длительное время.
Техника противовоздушной обороны достаточно сложная – как зенитно-ракетные комплексы, так и самолеты-истребители, а также техника отдельных батальонов радиоэлектронной борьбы по воздушным целям. Нужно время на поставку этой техники и на обучение военных, которые будут обслуживать эту технику и применять ее.
Какие системы усилят украинскую ПВО
Военный эксперт отметил, что, если речь идет о системах противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS, то украинские военные уже прошли соответствующие учения. А первая система IRIS-T уже находится на вооружении сил украинского ПВО.
Относительно дальнейшего процесса наши союзники приняли решение и будут идти нам навстречу. Речь идет о поставках различных типов комплексов, в том числе HAWK, которые сейчас находятся на складах,
– сказал генерал-лейтенант.
По его словам, более современные комплексы находятся на вооружении Вооруженных Сил других государств, поэтому быстро доставить их вряд ли удастся.
"Но вопрос в том, чтобы этот процесс продвигался. А мы будем осваивать все, что предоставляется ", – добавил Романенко.
Самая насущная потребность Украины
Как отметил военный эксперт, одним из самых важных вопросов для Украины является закрытие неба от высокоточных и гиперзвуковых ракет врага.
Это те ракеты, которые очень проблемно уничтожать нашими еще советскими зенитно-ракетными комплексами и истребителями. К сожалению, в этом вопросе быстрых результатов не будет,
– сказал Романенко.
Что Украина предлагала союзникам
Генерал-лейтенант подчеркнул, что установки, предоставляемые Украине Западом, должны быть интегрированы в систему украинского ПВО.
Украинская сторона уже давно предлагала нашим союзникам создать пояс противовоздушной и противоракетной обороны. Такой пояс пролегал бы условно с Севера – от Норвегии – до Юга, то есть до Болгарии или Турции,
– рассказал военный эксперт.
Преимущества пояса противовоздушной и противоракетной обороны
Такой пояс противовоздушной и противоракетной обороны требуется по двум причинам.
- Во-первых, такая система способна обеспечить обмен информацией о воздушных целях.
- Во-вторых, силы ПВО Украины находятся на Востоке Европы фактически на передовой, и именно они уничтожают воздушные силы противника. Это дало бы возможность союзникам оказывать соответствующую помощь Украине и обеспечить ее типами комплексов, которые предназначены именно для таких задач.
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НАТО поможет Украине усилить ПВО: главное
- На фоне массовых ракетных атак Украина получит от Испании 4 системы ПВО Hawk. Содействие со стороны Испании анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит 4 Hawk. Более того, это лишь первые системы, которые международные партнеры планируют нам предоставить.
- Военный эксперт Петр Черник отметил, что до 70% поступившей в Украину техники не будет озвучено в публичном пространстве.
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