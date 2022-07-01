Как и когда Украина сможет стать полноправным членом ЕС

Сегодня мы становимся свидетелями исторических событий, влияющих не только на будущее Украины, но и Европы. Мы шли к этому очень длинным путем и слишком болезненной ценой. Далее читайте в эксклюзивном блоге на сайте 24 канала.

Спринт перед марафоном

17 июня Еврокомиссия обнародовала свое решение с учетом опросника, который ранее оперативно заполнила Украина.

Советуем После сегодняшней ночи Украине нужен свой Яд-Вашем и Моссад

Именно по нему ЕС определяет, насколько вообще страна-претендент достойна статуса кандидата. Речь идет о соответствии Копенгагенским критериям, свидетельствующим, хорошо ли в стране работает демократия и верховенство права, рыночная экономика, соблюдены ли права человека и идеи равенства и т.д.

Если статус кандидата получен, то страна "дотягивает" до представлений ЕС о европейской демократии. И впервые в истории за столь короткий срок, от подачи заявки до рассмотрения вопроса 23 июня, Украина получила статус страны-кандидата.

Это означает обещание со стороны Украины, что она готова к этому пути, а со стороны Евросоюза – что они готовы помогать на всех его этапах.

Какие преимущества имеет статус кандидата

Во-первых, он сможет ускорить процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС и будет способствовать формированию совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли и сближению в таможенной и транспортной отраслях.

Во-вторых, статус кандидата пригодится Украине благодаря получению доступа к финансовым инструментам ЕС, которые помогают лучше подготовиться к членству: провести реформы и имплементировать законодательство ЕС.

В-третьих, такой статус дает невероятный рычаг давления на власть. До сих пор был единственный пример, когда у ЕС был такой механизм: это 2016 год. Тогда Еврокомиссия решила, что предоставляет Украине безвиз, потому что засчитывает "выполнение" безвизового плана также авансом, но оставляет за собой право забрать безвиз.

В 2016 году западные партнеры могли объяснять, что те или иные действия создают угрозу потери безвиза. Каждый раз это позволяло предотвращать откат реформ. Угроза потери статуса кандидата будет еще более мощным рычагом. И общество не позволит властям пересечь эту красную линию.

В-четвертых, важно, что мы идем по этому пути вместе с Молдовой. Это создает конкуренцию. Представьте уровень общественного давления на власть, если Молдова начнет переговоры, а мы будем тормозить или затягивать процесс выполнения всех требований членства в ЕС.

Интересно Это только начало: какая "третья сила" могла добавить россиянам огонька на Змеином

Какие шаги нужно сделать

Чтобы начать переговоры о вступлении, Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии. Что нужно сделать:

принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда, должно включать процесс предварительного отбора на основе оценки добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе среди чиновников. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;

обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

принятие комплексного стратегического плана реформирования правоохранительного сектора;

внедрение закона об олигархах;

приведение законодательства о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

завершение реформы законодательства для национальных меньшинств.

Что дальше

За получением Украиной статуса кандидата начнется длительный процесс глубинных реформ, чтобы законодательство Украины полностью отвечало нормам ЕС, а властные институты работали по европейским стандартам.

Далее начинается процесс переговоров о вступлении между Украиной и ЕС, и именно этот этап в основном самый длинный и сложный. Впрочем, здесь все очень индивидуально для каждой страны. Например, Турция ведет переговоры с 1999 года, Хорватия прошла путь между кандидатством и вступлением за 10 лет, а Финляндия – всего за три года.

Когда, в конце концов, переговоры закончатся, должно состояться голосование в Европарламенте, и все страны ЕС должны поддержать вступление в союз нового члена. И уже дальше наконец-то финишная прямая – подписание и ратификация соглашения страны о вступлении в Евросоюз.

Прогнозировать, сколько этот процесс будет длиться для Украины, крайне сложно: безусловно, реализовывать реформы, которых ждет ЕС, в условиях войны или сразу после нее не так-то легко. Однако, несмотря на желание украинских властей попасть в ЕС по ускоренной процедуре, вероятнее всего, что вовсе избежать прохождения всех важнейших и обязательных этапов не удастся.

Актуальное На России добавилось поводов для новых "жестов доброй воли"

Преграды к мечте миллионов

Также нужно отдавать себе отчет в том, что до завершения активной фазы войны шансов начать переговоры нет, и это действительно было известно заранее. ЕС не может вести переговоры о вступлении государства, когда неизвестно, в каком состоянии находится это государство.

Еще более важно то, что во время военного положения невозможно проводить системные реформы. Общественное обсуждение комплексных изменений невозможно, а парламентские процедуры упрощены, поэтому не позволяют полноценно учитывать идеи к законопроектам. Поэтому дедлайна выполнения ключевых требований нет.

Важное – Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС: смотрите видео

Многие обратили внимание на упоминание о "конце 2022 года" в решении Еврокомиссии. Но это не окончательный срок. Речь идет о регулярной оценке прогресса. Конец 2022 года – это срок первой оценки.