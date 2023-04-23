Не отдадим Крым в обмен на мир: политтехнолог сказал, когда решится судьба полуострова

На днях президент Бразилии Луис Инасио да Сильва в одном из своих заявлений предложил Украине отдать России полуостров Крым. Подобные настроения в Латинской Америке повлекла за собой достаточно лояльная позиция Европы и ее видение мирных переговоров России и Украины.

Однако Украина настроена отвоевать все свои законные территории, в том числе Крымский полуостров. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог, аэроразведчик ДФТГ Андрей Коваленко.

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Коваленко отметил, что многие авторитетные, в том числе и западные аналитики, указывают, что мирные переговоры с Россией должны быть после украинского контрнаступления. Соответственно, в течение нашего контрнаступления должен разрабатываться определенный план мирных переговоров, и этот план сразу после контрнаступления должен быть возложен на стол, и, конечно же, Украина и Россия должны садиться за стол переговоров.

Пока западные обозреватели не рассматривают варианты, при которых после контрнаступления таких переговоров может и не состояться.

Политолог считает в меньшей степени странным убеждение западных экспертов, что после контрнаступления Украины обязательно должны быть переговоры с Россией. Однако если политический корпус Бразилии смотрит на соответствующую позицию европейских лидеров, то нет ничего удивительного в таких заявлениях, считает эксперт.

Украина настроена победить как можно скорее

Заметим, что до сих пор существует мнение среди политических кругов, если Крым не вернется в Украину, то война может длиться годами.

Коваленко ответил, что для продолжения длительной войны обеим сторонам необходимы ресурсы. Так появляется огромная угроза замороженного конфликта, в ходе которой враг может накопить ресурсы, чтобы продолжить войну со временем. Однако сможет ли это сделать Украина – главный вопрос.

У нас другой интерес, он был не раз озвучен президентом – победить побыстрее и закончить эту войну. Необходимо разрушить российскую экономику, разрушить российский режим,

– добавил эксперт.

Он считает, что финал войны все же будет дипломатическим. Не обязательно дипломатия будет продолжаться с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Коваленко упомянул намеки главы украинской разведки Кирилла Буданова, что в будущем Путина может и не быть.

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Когда Украина сможет вернуть Крым

Политолог убежден, что вопрос Крыма решится, как только Украина вернет Мелитополь, как только будет перебит сухопутный коридор в Крым, а с крымским мостом все понимают, что может произойти.

Как только Крым будет отрезан от материковой части России, вопрос Крыма может решиться за 2 – 3 месяца,

– резюмировал спикер.

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