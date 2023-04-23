Однак Україна налаштована відвоювати всі свої законні території, зокрема і Кримський півострів. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, аеророзвідник ДФТГ Андрій Коваленко.

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Коваленко зауважив, що багато авторитетних, зокрема і західних аналітиків вказує, що мирні перемовини з Росією мають бути після українського контрнаступу. Відповідно протягом нашого контрнаступу має розроблятися певний план мирних переговорів і цей план одразу після контрнаступу має бути покладений на стіл, і звісно ж Україна та Росія мають сідати за стіл перемовин.

Поки що західні оглядачі не розглядають варіанти, що після контрнаступу таких перемовин може не відбутися.

Політолог вважає меншою мірою дивними переконання західних експертів, що після контрнаступу України обов'язково винні бути перемовини з Росією. Однак, якщо владний корпус Бразилії дивиться на відповідну позицію європейських лідерів, то нема нічого дивного у таких заявах, вважає експерт.

Україна налаштована перемогти якомога швидше

Зауважимо, що досі побутує думка серед політичних кіл, якщо Крим не повернеться до України, то війна може тривати роками.

На це Коваленко відповів, що для продовження тривалої війни обом сторонам необхідні ресурси. Так з'являється величезна загроза замороженого конфлікту, під час якої ворог може накопичити ресурси, аби продовжити війну згодом. Однак чи зможе це зробити Україна – головне питання.

У нас інший інтерес, він був не раз озвучений президентом – перемогти якомога швидше і закінчити цю війну. Необхідно зруйнувати російську економіку, зруйнувати російський режим,

– додав експерт.

Він вважає, що фінал війни все ж буде дипломатичним. Не обов'язково дипломатія продовжуватиметься із теперішнім президентом Росії Владіміром Путіним. Коваленко згадав натяки голови української розвідки Кирила Буданова, що в майбутньому Путіна може і не бути.

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Коли Україна зможе повернути Крим

Політолог переконаний, що питання Криму вирішиться, як тільки Україна поверне Мелітополь, як тільки буде перебитий сухопутний коридор до Криму, а з кримським мостом всі розуміють, що може статися.

Як тільки Крим буде відрізаний від материкової частини Росії, питання Криму може вирішитися за 2 – 3 місяці,

– резюмував спікер.

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