Останній прославився тим, що закликав США не "заохочувати війну" в Україні, а "почати говорити про мир". Також він пропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну.
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Що відбулось у Лісабоні
У п'ятницю, 21 квітня, президент Бразилії Інасіу Лула да Сілва прибув у Лісабон з п'ятиденним офіційним візитом. Через це українці вийшли на протест. Вони прийшли до посольства Бразилії та виступили проти заяв да Сілва. Зокрема, активісти тримали у руках плакати з написами:є
- "Росія – терористична держава";
- "Припиніть вбивати наших дітей".
Люди вийшли на протест в Лісабоні/ Фото Ucrânia Livre!!
Видання Reuters написало, що Асоціація українців Португалії передала в посольство Бразилії лист, у якому висловила невдоволення. Документ передали послу Бразилії Раймундо Каррейро та міністру бразильського уряду Марсіо Маседо.
"Бразилія та президент Лула прагнуть до миру, і президент працюватиме над об'єднанням інших країн для пошуку альтернативи для припинення цього конфлікту", – заявив Марсіо Маседо після отримання листа.
Президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха назвав "дивним" те, що "президент, який все життя боровся за демократію, тепер на боці тоталітаризму".
В Україні щодня гинуть люди, і нам потрібна міжнародна підтримка,
– пояснив Павло Садоха.
Що відомо про заяви президента Бразилії
- 6 квітня президент Бразилії на зустрічі з журналістами заявив, що, мовляв, Володимир Зеленський "не може хотіти всього". Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна віддала тимчасово окупований Крим Росії. На його думку, це потрібно для того, щоб припинити війну.
- В українському МЗС відповіли на заяву президента Бразилії. Там заявили, що наша держава не торгує своїми територіями та не бачить жодної причини поступатися хоча б сантиметром української землі. Тож пропозиція віддати Крим, щоб закінчити війну – неприпустима. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив: "Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі".
- Після заяв президент Бразилії до США з закликами "припинити заохочувати війну", в українському МЗС запросили Луїса Інасіу Лула да Сілва відвідати Україну.
- Вже 19 квітня бразильський президент засудив агресію Росії проти України. Він сказав, що засуджує "порушення територіальної цілісності України", проте додав, що вважає за можливе досягнення миру між Україною та Росією "за допомогою нейтральних країн".