Останній прославився тим, що закликав США не "заохочувати війну" в Україні, а "почати говорити про мир". Також він пропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну.

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Що відбулось у Лісабоні

У п'ятницю, 21 квітня, президент Бразилії Інасіу Лула да Сілва прибув у Лісабон з п'ятиденним офіційним візитом. Через це українці вийшли на протест. Вони прийшли до посольства Бразилії та виступили проти заяв да Сілва. Зокрема, активісти тримали у руках плакати з написами:є

"Росія – терористична держава";

"Припиніть вбивати наших дітей".



Люди вийшли на протест в Лісабоні/ Фото Ucrânia Livre!!

Видання Reuters написало, що Асоціація українців Португалії передала в посольство Бразилії лист, у якому висловила невдоволення. Документ передали послу Бразилії Раймундо Каррейро та міністру бразильського уряду Марсіо Маседо.

"Бразилія та президент Лула прагнуть до миру, і президент працюватиме над об'єднанням інших країн для пошуку альтернативи для припинення цього конфлікту", – заявив Марсіо Маседо після отримання листа.

Президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха назвав "дивним" те, що "президент, який все життя боровся за демократію, тепер на боці тоталітаризму".

В Україні щодня гинуть люди, і нам потрібна міжнародна підтримка,

– пояснив Павло Садоха.

Що відомо про заяви президента Бразилії