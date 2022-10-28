Это займет больше времени, – аналитик сказал, когда Украина вступит в ЕС и НАТО

Украина уже стала частью западного мира и де-факто является членом НАТО. Для вступления Украины в Евросоюз нужно время, ведь Киев должен выполнить ряд реформ.

Шансы Украины вступить в НАТО и ЕС в интервью 24 каналу оценил Роланд Фройденштайн – вице-президент и глава GLOBSEC Brussels. Он заявил, что Украину уже воспринимают как часть западного мира, за исключением жертв российской пропаганды и приспешников Владимира Путина.

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НАТО уже гарантирует безопасность Украины

По мнению эксперта, Украина уже де-факто стала членом НАТО. Свое мнение Роланд Фройденштайн аргументировал тем, что украинские военные переходят на оружие, используемое НАТО.

Если говорить о членстве в НАТО, то де-факто Украина уже является членом Альянса, если мы посмотрим на тренировки украинских военных или поставки оружия,

– сказал он.

Глава GLOBSEC Brussels заявил, что "с политической стороны приверженность Западу украинской независимости уже является гарантом безопасности".

Интервью с Роландом Фройденштайном: смотрите видео



Эксперт соглашается с тем, что на Украину не распространяется 5 статья Альянса, но с неформальной точки зрения "НАТО уже гарантирует безопасность Украины".

Что нужно для вступления Украины в ЕС

Что касается членства Украины в ЕС, то Роланд Фройденштайн отметил важность реформ. К сожалению, из-за войны некоторые реформы пока невозможно провести.

Членство в ЕС предусматривает проведение многих эффективных реформ в Украине, которые на данный момент просто невозможно провести – по объективным причинам,

– сказал он.

По мнению эксперта, даже после войны Украине понадобится время, но наша страна непременно станет частью Евросоюза.

"Итак, я вижу, что Украина станет членом ЕС в какой-то период времени, но это займет больше времени, чем то, что Украина стала частью западного мира", – резюмировал глава GLOBSEC Brussels.

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В июне лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Перед Украиной был поставлен ряд требований, которые нужно выполнить, чтобы не потерять статус кандидата в ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Украина может начать переговоры о членстве в Евросоюзе с 2023 года.

5 сентября в Брюсселе прошло заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Совет обсудил европейскую интеграцию, реформы и дальнейшую поддержку Украины и похвалил Киев.

15 сентября Владимир Зеленский в Киеве встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Она заявила, что Евросоюз видит "огромный прогресс" со стороны Украины.

Обратите внимание – Зеленский дал совместную пресс-конференцию с фон дер Ляен: смотрите видео