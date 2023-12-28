Украина в ЕС и НАТО до 2030 года – насколько это реально? Главные евроатлантические итоги 2023 года

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Этот год для Украины стал крайне важным на пути к членству в ЕС и интеграции в НАТО. Со времен независимости, Киев едва ли не впервые находится так близко к этим двум определяющим структурам. Хотя с евроинтеграционным процессом все более или менее понятно и прогнозируемо, вступление в НАТО все еще остается довольно перспективой.

Что удалось достичь Украине в 2023 году, ждут ли Украину в НАТО и ЕС и какие планы уже есть на 2024 год – читайте в материале 24 Канала. На эту тему мы пообщались с вице-премьером по евроинтеграции Украины Ольгой Стефанишиной, евродепутатом и экс-премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом, немецким евродепутатом от ЕНП, постоянным докладчиком по Украине Михаэлем Галлером, а также экс-заместителем помощника Генсека и многолетним спикером НАТО Джейми Ши.

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"Зеленый свет" и начало переговоров о вступлении в ЕС

Очевидно, что главным событием в процессе евроинтеграции Украины стало открытие переговоров о вступлении во время исторического заседания Европейского Совета в середине декабря в Брюсселе. Европейские лидеры все-таки достигли единодушия, даже несмотря на то, что для этого венгерскому премьеру Орбану пришлось выйти "на кофе".

На самом деле историческому решению предшествовал ряд событий:

семь рекомендаций от Еврокомиссии, выполнение которых было условием для начала переговоров,

Годовую оценку ЕК представила в ноябре, за месяц до заседания Европейского совета. Согласно отчету, по состоянию на конец осени 2023 года Киев должен был выполнить реформы еще в трех областях: усилить борьбу с коррупцией, ограничить влияние олигархов и расширить права нацменьшинств.

В течение месяца Украина активно работала, чтобы завершить свое "домашнее задание". Прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что три из четырех необходимых законов Украина уже приняла.

В Брюсселе отмечают, что законы надо не только принять, но и полностью имплементировать, поэтомуТаким образом, открытие переговоров стало политическим решением европейских лидеров, а именно переговорную рамку, то есть проект переговоров, будут согласовывать во время следующего саммита ЕС весной. Именно

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии 24 Каналу отмечает, что историческое решение, которое принял Европейский совет важно не только для Украины, но и для Европы и "всего блока расширения". Кроме того, она уверяет, что это решение будет иметь влияние на дальнейшие решения относительно финансовой и военной помощи, санкционной политики, а также является сигналом для Конгресса США.

Это выдающийся результат работы, которую наше государство проделало за год, и показатель, что поддержка Украины государствами ЕС никуда не исчезла и будет с нами столько, сколько это будет необходимо,

– говорит Стефанишина.



Ольга Стефанишина / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Н

В свою очередь немецкий евродепутат от ЕНП, постоянный докладчик по Украине Михаэль Галлер поздравил наше государство с "возвращением домой, в Европу". Он отметил, что в ЕС продолжается подготовка к расширению. И хотя сам процесс реформирования Украины "будет стоить усилий и тяжелого труда в течение многих лет, но это позволит ей полноценно идти в европейскую семью".

2023 год был мудро использован политическими органами и администрациями Европейского Союза и Украины для того, чтобы трансформировать стремление и импульс в достижения и прогресс. Переговоры о вступлении определят четкую программу согласования законодательства и институтов, а также имплементации и применения законодательства ЕС для украинских граждан и бизнеса,

– сказал в комментарии 24 Каналу член комитета иностранных дел Европарламента.



Михаэль Галлер / Фото с фейсбук-страницы немецкого политика

О том, что путь Украины в ЕС не будет легким, отмечает и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. По его словам, решение об открытии переговоров "это только шаг к членству Украины в ЕС".

"Правовые нормы ЕС, которые Украина должна перенести в свое законодательство, разделены на 30 разделов. И для открытия и закрытия переговоров по каждому из этих разделов все страны-члены ЕС должны принять единогласное решение", – говорит он.

Литовский евродепутат предупреждает, что в каждом из этих случаев могут быть те же препятствия, которые были и в начале переговоров. Не исключено, что одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан снова будет "вставлять палки в колеса".



Андрюс Кубилюс / Фото DELFI / JULIUS KALINSKAS

В то же время Ольга Стефанишина рассказала нам, что в течение следующего года Украина будет сконцентрирована вокруг евроинтеграционной повестки дня реформ. По ее словам, Киев должен выполнить более 90 шагов в различных сферах в 2024 году, которые определила Еврокомиссия в Пакете по расширению. Эти рекомендации касаются всех будущих переговорных глав, а соответствующий план мероприятий по их реализации будет утвержден в ближайшее время, говорит министр.

Также среди приоритетов – подготовка украинской переговорной рамки. По оптимистическому сценарию, прогнозируем начало юридического процесса ближе ко второй половине 2024 года. Подготовлены решения, касающиеся запуска переговорных команд,

– объяснила она.

Первым шагом, который стоит ожидать Украине в 2024 году – это новая оценка от Еврокомиссии, далее – утверждение переговорной рамки. После этого должна состояться первая межправительственная конференция. Андрюс Кубилюс отметил, что это необходимо, чтобы окончательно решить, какие реформы необходимо провести самому ЕС, чтобы быть готовым к следующему расширению.

Эти дискуссии также будут сложными,

– предполагает он.

Будущее Украины в НАТО, но пока без приглашения

Говорить о самом вступлении Украины в ЕС пока слишком рано. Президент Европейского Совета Шарль Мишель в этом году впервые очертил временные рамки – он считает, чтоВпрочем, в Еврокомиссии, которая будет рекомендовать государствам-членам предоставить членство Украины в Евросоюзе, это не комментируют. Там постоянно повторяют: "это процесс, основанный на заслугах". Учитывая опыт стран Балтии, бывших советских республик, этот процесс занял более 10 лет.

Если с членством в ЕС Украина имеет реальные перспективы и движение в этом направлении, то с членством в НАТО все гораздо сложнее. Высокопоставленный чиновник Альянса офрек рассказал 24 Каналу, что хотя место Украины в НАТО, говорить о членстве во время войны невозможно.

Одним из самых ожидаемых событий этого лета безусловно стал саммит НАТО 2023 в Вильнюсе. Именно тогда украинская сторона ожидала получить политическое приглашение на вступление в Альянс. Против этого выступила Германия. Еще до приезда украинского лидера Владимира Зеленского на саммит, вопрос был решен. Встреча лидеров ознаменовалась рассерженным твитом Зеленского и даже советами "остыть" от союзников.

В финальном коммюнике лидеры НАТО отметили:

Мы будем в состоянии пригласить Украину вступить в НАТО, когда государства-члены Альянса согласятся и будут выполнены условия.

Впрочем, есть и положительные стороны:

для Украины отменили План действий по членству, который был обязательным условием на пути к вступлению в Альянс.

Однако лидеры НАТО создали другой, подобный механизм – Годовую национальную программу. Благодаря ей, Украина имеет перечень реформ и временные рамки для их внедрения, а Альянс сможет оценивать выполненные изменения.

Следующий, юбилейный саммит НАТО, состоится в Вашингтоне уже в июле 2024 года. Но даже тогда обсуждать приглашение Украины в Альянс пока не планируют. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью 24 Каналу рассказал, что этот вопрос уже решили во время встречи в Вильнюсе. Он повторил заявление из коммюнике: "Мы все согласились, что когда будут соответствующие условия, Украина станет частью НАТО".

Кришьянис Кариньш отмечает, что теперь Альянс должен работать над конкретными шагами. Выполнять работу должна и Украина, внедряя внутренние изменения.

Каждая страна, которая подает заявку на вступление в НАТО, должна соответствовать требованиям, касающимся оперативной совместимости, процедур и законотворчества. Мы должны определить, как мы можем способствовать готовности Украины к вступлению, когда наступит подходящий момент. Нам необходимо активно работать, взаимодействуя как со стороны самой Украины, так и со стороны НАТО,

– отметил он.

Высокопоставленный чиновник НАТО офрек также признает, что во время встречи в Вашингтоне лидеры НАТО вряд ли пригласят Украину в Альянс. Впрочем, на это решение может повлиять ход событий на фронте.

Я думаю, что это очень маловероятно. Это зависит от того, какая будет ситуация на месте. Но в нынешних условиях я не вижу, чтобы это произошло,

– сказал собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что сейчас приглашения к членству в НАТО для Киева нет. По его словам, он не получал таких предложений со стороны союзников.

"Нас не приглашают в НАТО. И сигналы о частичном участии – это, честно говоря, бред. Мы ни разу не получали приглашения ни от одного из партнеров. И мне сложно представить, как это может быть", – сказал украинский лидер во время итоговой пресс-конференции в 2023 году.

Экс-заместитель помощника Генсека НАТО Джейми Ши рассказал 24 Каналу, что Украина, в частности украинская армия, стала ближе к Альянсу с точки зрения стандартов и использования доктрин НАТО.

Украинская армия с каждым днем все больше и больше становится похожей на армию НАТО. И опять-таки, это демонстрирует, что в интересах Альянса видеть Украину своим членом, поскольку если противником будет Россия, именно украинская армия имеет наибольший опыт борьбы с ними,

– подчеркнул Джейми Ши.



Джейми Ши / Фото strategyandfuture.org

По мнению многолетнего спикера НАТО, сейчас главный вопрос заключается в том, как перевести эту военную оперативную совместимость в политическую, определив обстоятельства, при которых Украина может стать членом Альянса. Он признает, что перспектива длительной оккупации Украины может заставить некоторых союзников отказаться от мысли о дальнейшем расширении. И именно этим может воспользоваться Путин, оставив по крайней мере часть своей армии на украинской земле. Джейми Ши отметил, что Альянс не должен быть "парализованным навсегда", поэтому не исключает, что организации по безопасности придется искать другие решения.

"Если мы действительно зайдем в тупик в Украине, я думаю, что НАТО придется думать о творческих решениях, чтобы полностью интегрировать Украину с точки зрения членства. Например, это может быть неразмещение войск НАТО на постоянной основе на украинской территории, но продолжение предоставления военной помощи", – допускает Джейми Ши.

Аналитик также отмечает, что Киев не может жить "от саммита до саммита" и заявлениями от союзников об "открытых дверях", в которые реально невозможно войти. Он призывает брать пример с процесса евроинтеграции, где Украина действительно имеет определенные рамки и понятный механизм работы.

"Если ЕС динамично отходит от статус-кво, с началом переговоров о расширении, то НАТО должно быть в состоянии также двигаться в этом направлении", – говорит он.

Джейми Ши призывает также и Вашингтон двигаться вперед относительно этого и предоставления долгосрочных обязательств по безопасности, учитывая предстоящие американские выборы. Он отмечает, что следующей администрации президента США будет сложнее отказаться выполнять уже согласованные договоренности.

"Мы имеем девять месяцев с правительствами, которые в целом, за некоторыми исключениями, глубоко преданы Украине, и парламентами, которые в целом поддерживают Украину, хотя и с проблемами, как в Соединенных Штатах на данный момент. Поэтому нам нужно использовать это время, чтобы действительно динамично двигаться вперед, потому что после европейских выборов и выборов в США, мы можем уже не иметь той коалиции, которая будет поддерживать Украину, как и раньше", – подытоживает и предостерегает Джейми Ши.