Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а в НАТО еще раньше, – Стефанишина

Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. В свою очередь, в НАТО наше государство может вступить еще раньше.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает 24 Канал.

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Украина будет готова к вступлению в ЕС через 2 года

По словам Стефанишиной, наше государство будет готово к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но ход войны, конечно, будет определять политические рамки.

Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято,

– подчеркнула вице-премьер-министр.

Она отметила, что Украина даже в условиях войны – большая часть европейской экономики. В частности, она:

входит в двадцатку импортеров разной продукции в ЕС,

является самым большим рынком на территории Европы.

"И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС – самая высокая среди других стран", – заявила Стефанишина.

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Решение о вступлении в ЕС уже принято

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины отметила, что решение о том, что наше государство станет членом ЕС, уже принято.

Со всеми своими аграрными территориями, со всем, что имеет. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной, не существует,

– подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, в настоящее время в ЕС пересматривают аграрную политику, чтобы адаптироваться к приходу новых мощных игроков на европейском рынке.

В то же время в Украине также работают над путем вступления в НАТО, однако само решение зависит не только от нашего государства. Вопрос об Альянсе – это политическое решение.

"На саммите в Вильнюсе оно было принято. Мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы в секторе безопасности и обороны и через уроки войны, которые мы изучили", – отметила чиновница.

Стефанишина считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС, ведь после победы Альянс захочет иметь у себя страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.