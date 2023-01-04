В Украину снова надвигаются морозы: в каких областях будет холодно

Новый год на Украине начался аномальным потеплением. Во многих городах даже фиксировалитемпературные рекорды. Впрочем, синоптики предупреждают, что надвигаются морозы.

В каких областях будет холодно и надолго ли задержатся низкие температуры, рассказываем далее.

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Когда в Украине будут морозы

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют незначительное похолодание ночью 5 января. Впрочем, столбик термометра пока опустится до -3 градусов.

В то же время уже 7 января температура воздуха может сильно снизиться на северо-востоке Украины. Холоднее всего будет, в частности:

в Сумах – ночью -15...-17 градусов, днем -9...-11;

в Чернигове и Харькове – ночью -14...-16, днем -11...-9 градусов.

Заметим, что, по прогнозу синоптиков, в регионах, где самые большие морозы, будет без осадков. Тем временем в других областях – небольшой снег.

Прогноз погоды на 7 января / Скриншот из Укргидрометцентра

8 января без снега, однако, с более сильными морозами

В последний день этой недели столбик термометра в части регионов опустится еще ниже. К примеру, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской области ночью -9...-11 градусов, а днем -6...-8.

Холоднее всего снова в Чернигове, Харькове и Сумах. Однако более 17 градусов мороза ночью не прогнозируют.

Морозы – это обычное явление для зимы. К тому же, по прогнозам синоптиков, в этом году они будут кратковременными. Похоже, даже погода на стороне наших воинов, ежеминутно защищающих родную землю от русских захватчиков. Поэтому не забывайте донатить и помогать каждый, чем может ради нашей общей победы.

Прогноз погоды на 8 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогнозы от других синоптиков