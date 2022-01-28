Когда в Украине отменят карантин: в Минздраве назвали условие
Источник:24 канал
В Минздраве предполагается отмена карантина в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил условие.
Для того чтобы в Украине отменили карантин, необходимо достичь высокого уровня вакцинации населения. К примеру такого, как в Великобритании. Об этом глава Минздрава заявил во время пленарного заседания Верховной рады.
К теме Ляшко назвал области, которые вскоре могут попасть в красную зону
По его словам, нужно объяснять преимущества вакцинации тем, кто еще сомневается.
Недавно в Великобритании отменили карантинные ограничения. В Минздраве будут наблюдать, как в этой стране разовьется ситуация с коронавирусом на фоне высокого охвата прививками.
Сейчас мы наблюдаем за результатами отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине.
– заявил Ляшко.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
Он добавил, что при оптимистическом прогнозе пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
Вакцина, противовирусные препараты, менее агрессивные штаммы – это четкие сигналы, что человечество может преодолеть коронавирус. Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких охватов прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19,
– считает Виктор Ляшко.
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине.
Источник: Минздрав
- В целом по состоянию на утро 28 января в стране привито 15 278 387 человек. 15 278 385 из них получили по меньшей мере одну дозу, а вот полный курс вакцинации двумя дозами прошли 14576722 человека.
- Между тем, дополнительную дозу вкололи 15 626 украинцев, а бустерную – 296 099 человек.
- Вчера, 27 января, от коронавируса вакцинировали 81 098 человек. 28 185 из них сделали первую дозу, 27 228 – вторую, 705 – дополнительную, а еще 24 980 – бустерную.