Стремительного потепления не будет: когда ждать +25 градусов

В Украине наконец-то завершился длительный дождливый период. Дальше ожидается преимущественно сухая погода. Впрочем, быстрого потепления в мае не будет.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Канала, когда в мае пригреет до +25 градусов.

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Прогноз синоптиков, когда ждать +25 градусов

Наталья Птуха отмечает, что в ближайшее время быстрого потепления не ожидается. Температурные максимы будут подниматься медленно. Более того, о жаре в первой половине мая даже речь не идет.

Комфортные (температуры – 24 Канал), +25 градусов, возможно, будут уже во второй половине мая,

– добавила синоптик.

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Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на май 2023 года. Так вот, средняя месячная температура предполагается в пределах 13 – 18 градусов тепла, в горах 10 – 13, что близко к норме.