Стремительного потепления не будет: когда ждать +25 градусов
7 мая 2023, 08:00Читати новину українською
В Украине наконец-то завершился длительный дождливый период. Дальше ожидается преимущественно сухая погода. Впрочем, быстрого потепления в мае не будет.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Канала, когда в мае пригреет до +25 градусов.
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Прогноз синоптиков, когда ждать +25 градусов
Наталья Птуха отмечает, что в ближайшее время быстрого потепления не ожидается. Температурные максимы будут подниматься медленно. Более того, о жаре в первой половине мая даже речь не идет.
Комфортные (температуры – 24 Канал), +25 градусов, возможно, будут уже во второй половине мая,
– добавила синоптик.
Читайте также Дожди наконец-то прекратятся: когда в Украине будет сухая погодаОбратите внимание! Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на май 2023 года. Так вот, средняя месячная температура предполагается в пределах 13 – 18 градусов тепла, в горах 10 – 13, что близко к норме.