В Украину уже скоро вернется тепло: когда ждать ослабления морозов
На этой неделе в Украине усилились морозы. Кое-где столбики термометра даже достигли -17...-20 градусов. Впрочем, такая стужа задержится ненадолго. Синоптики дают надежду на возвращение тепла.
Когда ждать ослабления морозов в Украине, информирует 24 Канал.
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Когда в Украине потеплеет
По предварительному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, температура начнет подниматься уже в выходные. В частности, ночью воскресенья максимум -8...9 градусов. Впрочем, только на Прикарпатье, Буковине и Востоке Украины.
Между тем, в других областях уже преимущественно лишь 4 – 6 градусов мороза. Днем – небольшой плюс.
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Прогноз от Наталки Диденко и Игоря Кибальчича
- Синоптик Наталья Диденко отметила: "Ослабление морозов, потепление придет к нам в Украину на следующей неделе".
- Синоптик Игорь Кибальчич раньше писал, что уже в выходные, 11 – 12 февраля, ночная температура воздуха повысится на 3 – 5 градусов. Дневная – сохранится в пределах -4…+1 градуса.