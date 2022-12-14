Это очень близкая перспектива, – Подоляк намекнул, когда в Украину прибудут Patriot

Говорят, что американцы все-таки готовы предоставить нам ЗРК Patriot. Мощные системы ПВО позволят Украине максимально защититься от атак со стороны россиян.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это очень близкая перспектива. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Достойно внимания Под натовским зонтиком: как системы ПВО Patriot и SAMP-T прикроют небо Украины

Приоритет – закрыть небо

Как отмечает Подоляк, сегодня мы видим абсолютно консолидированную позицию, очень жестко характеризующую и Россию, и лично Путина, и концепцию такого типа государства. Четко говорится о том, что Путин, как военный преступник, будет привлечен к ответственности, а Россия в таком виде существовать не будет.

Раньше они боялись и очень осторожно характеризовали Путина. Сегодня они откровенно говорят, что в любом случае Россия должна проиграть и сесть на скамью подсудимых – как корпоративный бренд. То есть конкретные люди, но в целом Россия. Это очень важно. И это существенно влияет на поставку нам оружия,

– утверждает Подоляк.

Так, наши партнеры понимают, уверяет он, что необходимо сделать все, чтобы закрыть небо над Украиной. Это ключевая концепция.

"Сегодня это приоритет №1 – не только для Украины, но и для наших партнеров. Поэтому я не сомневаюсь, что в максимально скорые сроки мы получим не только Patriot, но и другие системы ЗРК и ПРО", – убежден Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что спекулировать на теме передачи оружия не стоит. Говорить об эффективности систем Patriot мы сможем после того, как они придут на боевое дежурство, а правительства других стран будут рассказывать, что они защищают украинское небо.

Более того, добавил Подоляк, передача систем является символической. Это не столько об оружии, сколько о конкретном символе.

Все. Любое новое супероборудование, находящееся на вооружении стран НАТО, может заходить в Украину и использоваться. Мы де-факто фиксируем, что являемся представителями военного альянса европейского сообщества цивилизованного мира,

– акцентирует Подоляк.

Он отмечает, что это разблокирует возможность другим странам предоставлять нам мощное оружие – танки Leopard, Abrams или даже новые истребители, которые находятся на дежурстве в странах НАТО.

Что еще известно о передаче Patriot