Откупорим шампанское: Кулеба рассказал, когда Крымский мост наконец "упокоится"

За период полномасштабного вторжения Крымский мост по меньшей мере дважды подвергался украинским атакам. Сейчас эта "незаконная конструкция" до сих пор остается приоритетной мишенью для уничтожения.

Когда так называемая российская “гордость” окончательно упадет, ответил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам.

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Радоваться будут не только в Киеве

Так, у министра поинтересовались, почему Крымский мост до сих пор стоит. Ведь известно, что он важная цель для поражения, поскольку обеспечивает вражескую логистику на оккупированном полуострове.

Кулеба объяснил, что когда российский мост еще существует, то исключительно по техническим причинам. В Украине пока нет оружия, которое могло бы его эффективно уничтожить – долететь до цели, не попав на мушку российской ПВО.

В то же время дипломат выразил надежду, что Крымский мост однажды таки "пойдет на дно". Когда это произойдет, праздновать будут не только в Киеве, но и во многих городах Европы.

Мы достанем бутылку замечательного шампанского,

– помечтал Кулеба.

Били и не добили

В конце года вышел документальный фильм, в котором представители СБУ рассказывают подробности двух известных ударов по Крымскому мосту.

Напомним, что первая атака случилась 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Путина. Тогда мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки, которую замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой.

Вторая атака состоялась летом 17 июля 2023 года. Тогда себя ярко проявили надводные дроны СБУ – "Морские малыши".

Известно, что на построение Керченского моста Кремль потратил 1 миллиард долларов. После начала полномасштабного вторжения россияне начали использовать этот мост для переброски оружия на полуостров.

Впрочем, после украинских ударов россияне боятся переправлять через него вооружение, а потому вынуждены пользоваться паромами.

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