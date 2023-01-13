Глава ОВА ответил, когда ВСУ могут зайти в Луганск

Кто-то хочет проснуться завтра и услышать объявление о деоккупации Кременной. Но наша главная цель – чтобы деоккупация прошла с минимальными потерями.

Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Чиновник надеется, что украинская армия освободит Луганск уже в этом году.

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Чтобы не как россияне

“Я общаюсь с нашими солдатами, разведчиками, танкистами, представителями ВСУ, нацгвардейцами или пограничниками. Для нас главное, чтобы мы проводили деоккупацию не так, как это делают россияне, наступая на украинские города”, – поделился Гайдай.

Чиновник считает, что украинской армии не нужна тактика, как у россиян под Соледаром, где потери составляют десятки тысяч.

У нас не 140-миллионная страна, для нас каждый боец – это герой. Без преувеличений,

– заявил Гайдай.

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Воюют в адских условиях

По словам руководителя ОВА, солдаты на передовой стоят и продвигаются в адских условиях. Еще несколько месяцев назад были в болоте, под дождем, при температуре 1 – 2 градуса тепла с обмороженными конечностями. Когда же Гайдай в последний раз посещал передовую, было -15 градусов мороза.

Пусть будет спланирована операция, и она будет длиться неделю, две или три, но в конце концов мы получим свой результат. Или мы возьмем целую бригаду, половину положим, но завтра мы обязательно деоккупируем какой-то населенный пункт,

– сравнил Сергей Гайдай.

Чиновник уверен, что Луганщина будет освобождена уже в этом году, но желает, чтобы это было своевременно.

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