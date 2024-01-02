Когда в Киеве будет возобновлено электроснабжение и будут ли плановые отключения

В Киеве и области частично возобновили электроснабжение. Ремонтные бригады "Укрэнерго" продолжают работать, чтобы заживить всех абонентов в течение нескольких часов.

Об этом сообщил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

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Ремонтные бригады "Укрэнерго" возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было выключено в результате российской утренней атаки. Специалисты облэнерго постепенно питают абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет восстановлено в течение нескольких часов,

– написал он.

В "ДТЭК" в свою очередь уточнили, что энергетики компании уже заживили часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов.

Заметьте. По состоянию на 13:00 без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского района.

"Сейчас специалисты проводят переподключение, чтобы заживить всех оставшихся без электроснабжения киевлян из-за обстрелов", – говорится в сообщении "ДТЭК".

К слову, в Киевской области энергетики возобновили электроснабжение для 81 тысяч пользователей.

Плановых отключений в Киеве не предусматривают

В Киеве плановых отключений электроэнергии после ракетной атаки России не предусматривается, сообщил заместитель городского головы секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Эфире телеканала Киев 24.

Пока что по информации энергетиков не предполагается плановых отключений света. Вместе с тем, будем наблюдать за ситуацией. Проведено совещание. Пока энергетики не прогнозируют, что будут введены какие-либо ограничения,

– рассказал Бондаренко.

В то же время он отметил, что действия властей и энергетиков будут зависеть от ситуации.

"Враг избрал тактику террора по отношению к мирным людям. Поэтому, конечно, могут быть новые тревоги и, к сожалению, новые обстрелы", – добавил заммэра.

Отключение света в Киеве из-за атаки