Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

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Ремонтні бригади Укренерго відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки. Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів у Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин,

– написав він.

У ДТЕК своєю чергою уточнили, що енергетики компанії вже заживили частину жителів Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів.

Зауважте. Станом на зараз, 13:00 без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського районів.

"Наразі фахівці проводять перепідключення, щоб заживити всіх киян, які залишилися без електропостачання через обстріли", – ідеться в повідомленні ДТЕК.

До слова, в Київській області енергетики відновили електропостачання для 81 тисячі користувачів.

Планових відключень у Києві не передбачають

У Києві планових відключень електроенергії після ракетної атаки Росії не передбачається, повідомив заступник міського голови секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу Київ 24.

Поки що за інформацією енергетиків не передбачається планових відключень світла. Разом з тим будемо спостерігати за ситуацією. Проведена нарада. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження,

– розповів Бондаренко.

Водночас він зазначив, що дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації.

"Ворог обрав тактику терору щодо мирних людей. Тому, звичайно, можуть бути нові тривоги та, на жаль, нові обстріли", – додав заступник мера.

Відключення світла у Києві через атаку