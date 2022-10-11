Когда в Киеве планируют вернуть всем свет: заявление поставщика электроэнергии
Источник:ДТЭК Киевские электросети
В Киеве продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Однако к полуночи свет должен быть возвращен во все дома.
Так, в Укрэнерго дали команду включить свет у потребителей, у которых его отключили из-за применения графиков почасовых отключений.
Кстати говоря Где в Украине будут планово отключать свет: график для Киева и других городов
Вернуть свет клиентам планируется в течение двух часов – до 24:00,
– заверили в Укрэнерго.
Прежде предупреждали, что дефицит мощности увеличивается. Поэтому власти по требованию НЭК Укрэнерго вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов. Ограничения применили для всех очередей, а не только к третьим, как планировали ранее.
Как будут отключать электроэнергию в Киеве
Из-за массовой ракетной атаки по объектам энергоинфраструктуры в нескольких городах и регионах Украины вынужденно ввели веерные отключения электроэнергии.
В Киеве планировали временно ограничивать свет в части 3-й очереди. Однако отмечали, что если у энергосистемы будет существовать дальнейшая потребность в стабилизации, будут отключать следующую очередь:
- 1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
- 2 очередь – с 12:00 до 16:00
- 3 очередь – с 16:00 до 20:00