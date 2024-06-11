Закрытие "синих" станций метро в Киеве: когда возобновят движение поездов

В Киеве движение поездов по "синей" ветке метрополитена между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируют возобновить в начале осени 2024 года.

Об этом 11 июня рассказал исполняющий обязанности начальника метрополитена Виктор Выговский в комментарии Общественному.

Смотрите также Нехватка кадров, в частности, из-за мобилизации: в Киевском метро вынуждены увеличить интервалы движения

Восстановление движения поездов по "синей" ветке метрополитена в Киеве

По словам Выговского, на строительной площадке между этими двумя станциями работы продолжаются круглосуточно. Рабочие дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля.

В дальнейшем специалисты возьмутся за монтаж нового монолитного тоннеля.

"Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля на прилегающих участках. Это 27 метров с одной стороны и 20 – с другой. Там уже выполнены работы, что касается скажем так "лечения" тоннеля и сейчас продолжается работа для усиления тоннеля по периметру", – рассказал глава столичной подземки.

Виктор Выговский отметил, что ремонтные работы продлятся до конца лета. Затем проведут тестовые пуски движения поездов и после этого будет полноценное восстановление движения поездов.

Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени,

– прогнозирует чиновник.

По его словам, сейчас все сложные работы фактически завершили.

"Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить вынесения песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже выполнили. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов", – рассказал подробнее Выговский.