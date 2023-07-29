Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, диктатор чувствует себя беспокойно, в частности после мятежа Евгения Пригожина.

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"Насчет вопроса: сколько людей выйдет в поддержку Путина, когда его будут волочить на виселицу. Я думаю, что никто", – констатировал Яковенко.

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Российские ура-патриоты не привыкли идти против государства, а потому будут молча смотреть, как свергают очередного диктатора.

Когда Путин падет

Власть российского диктатора уже на грани, но для ее окончательной потери нужно решающее событие. Им может стать значительная победа Сил обороны Украины на фронте.

"Нужен сильный толчок – только со стороны серьезной победы украинской армии", – отметил Яковенко.

Обратите внимание! Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказывал, что в стране-агрессоре набирает влияние так называемая "партия почетной капитуляции". Речь об элитах, стремящихся сохранить свое состояние, когда Россия проиграет войну против Украины. Они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя.

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