Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, диктатор почувається неспокійно, зокрема після заколоту Євгенія Пригожина.

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"Щодо питання: скільки людей вийде в підтримку Путіна, коли його волоктимуть на шибеницю. Я думаю, що ніхто", – констатував Яковенко.

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Російські ура-патріоти не звикли йти проти держави, а тому мовчки дивитимуться, як скидають чергового диктатора.

Коли Путін впаде

Влада російського диктатора вже на грані, але для її остаточної втрати потрібна вирішальна подія. Нею може стати визначна перемога Сил оборони України на фронті.

"Потрібен сильний поштовх – тільки з боку серйозної перемоги української армії", – зазначив Яковенко.

Зверніть увагу! Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповідав, що в країні-агресорці набуває впливу так звана "партія почесної капітуляції". Мова про еліти, які прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України. Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе.

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