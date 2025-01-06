Общество против, – Зеленский объяснил ситуацию с выборами и ответил, когда они состоятся

Законодательство Украины запрещает проводить выборы во время военного положения, поэтому весной 2024 года их не было. Президент Зеленский отметил, что на это также повлияли и вещи безопасности.

Все понимают, что провести выборы невозможно, пока не закончится война, или же нужно менять законодательство. Об этом заявил глава государства в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал.

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Когда в Украине будут выборы

Владимир Зеленский считает, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Чтобы провести их во время войны, парламентариям надо собраться и менять законодательство. "Но это будет очень трудно, потому что общество против", – уточнил президент.

Политик подчеркнул, что общество хочет выборы, которым сможет доверять. Он напомнил, что 8,5 миллиона человек выехали за границу. Нужно обеспечить этим гражданам инфраструктуру для голосования. Кроме того, лишенными права голоса остаются миллионы людей на оккупированных территориях. Также голосовать нельзя и без миллиона военных.

Зеленский уточнил, что чтобы проводить выборы во время войны, надо менять законодательство и систему голосования.

Президент заверил, что выборы состоятся в год окончания войны. После завершения военного положения можно будет в парламенте проголосовать за проведение выборов и через 90 дней после этого организовать их.

К слову, ранее СМИ писали, что Украина планирует внедрить электронное голосование на предстоящих президентских выборах после окончания войны.