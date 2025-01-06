Усі розуміють, що провести вибори неможливо, поки не закінчиться війна, або ж потрібно змінювати законодавство. На цьому наголосив глава держави в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал.

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Коли в Україні будуть вибори

Володимир Зеленський вважає, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Щоб провести їх під час війни, парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство. "Але це буде дуже важко, тому що суспільство проти", – уточнив президент.

Політик підкреслив, що суспільство хоче вибори, яким зможе довіряти. Він нагадав, що 8,5 мільйона людей виїхали за кордон. Потрібно забезпечити цим громадянам інфраструктуру для голосування. Крім того, позбавленими права голосу залишаються мільйони людей на окупованих територіях. Також голосувати не можна і без мільйона військових.

Зеленський уточнив, що аби проводити вибори під час війни, треба змінювати законодавство і систему голосування.

Президент запевнив, що вибори відбудуться у рік закінчення війни. Після завершення воєнного стану можна буде у парламенті проголосувати за проведення виборів і через 90 днів після цього організувати їх.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Україна планує впровадити електронне голосування на майбутніх президентських виборах після закінчення війни.