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24 Канал Новости Украины Синоптикиня ответила, когда Украина почувствует, что весенняя погода возвращается
10 апреля, 16:05
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Синоптикиня ответила, когда Украина почувствует, что весенняя погода возвращается

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • На погоду в Украине продолжает влиять холодная арктическая масса, но с выходных ожидается перестройка синоптических процессов.
  • Весенняя погода вернется с воскресенья.
  • Уже на следующей неделе будет повышение температуры до 13 – 17 градусов тепла.

Уже несколько дней подряд в Украине бушует настоящая зима. Температурные показатели низкие, регионы засыпает мокрый снег. Синоптик рассказала, когда наступит потепление.

Сейчас на Украину продолжает влиять холодная арктическая масса. Об этом в эфире телемарафона сообщила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, передает 24 Канал.

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Когда придет потепление

Эксперт отметила, что наблюдаются тенденции к более положительным температурам. С выходных будет происходить перестройка в синоптических процессах.

Уже больше будут меняться воздушные потоки. Сначала они принесут в западные области осадки. Впрочем, уже с субботы на Западе будут более высокие значения температуры. В воскресенье большая часть территории Украины почувствует, что весенняя погода возвращается.  Следующая неделя обещает быть уже с весенними классическими температурами. Со вторника температура воздуха составит 13 – 17 градусов тепла.

К слову, ночью 11 апреля следует ожидать заморозки от нуля до 5 градусов.