Когда "вакцинальную тысячу" получат украинцы без приложения Дия

Вакцинированные украинцы, которые не имеют приложения "Дия", цифровых приложений банков или карт смогут получить 1 тысячу гривен во втором квартале или полугодии 2022 года.

Быстрее всего получить тысячу можно через цифровой канал. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

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Для людей, которые не смогут получить деньги из-за отсутствия приложения "Дия", цифрового банкинга или пластиковых карт, будет другая возможность. Им предложат другой механизм во втором квартале или во втором полугодии 2022 года.

Что известно о "еПоддержке"

19 декабря в Украине стартовала государственная программа "еПоддержка". Вакцинированные двумя дозами украинцы получат по тысяче гривен. Потратить помощь можно на спортзал, книги, концерты, театры и кинотеатры. Люди от 60 лет могут приобрести лекарства.

Так, подать заявку можно в приложении "Дия" с помощью нескольких кликов.

Деньги человек получает на 4 месяца. Если за это время их не потратить, то счет закроют. Программа реализуется только в приложении "Дия".

В программе принимают участие 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. 16 декабря первыми сообщили о начислении клиенты Монобанка, а впоследствии и Альфа-банка.

По состоянию на 19 декабря сообщалось, что заявки на выплату подали 2,7 миллиона человек.

Как получить тысячу гривен в действии: