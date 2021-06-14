Таки нардеп: Корниенко рассказал, когда Вирастюк принесет присягу в Верховной Раде

Василий Вирастюк окончательно стал победителем от округа № 87 на промежуточных выборах в Раду. Этот факт ранее зафиксировали в ЦИК и выдали Вирастюку временное удостоверение нардепа. А уже вскоре он примет присягу в парламенте.

Как рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, Василий Вирастюк планирует принести присягу в парламенте во вторник, 15 июня.

Важно Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

После принесения присяги Вирастюк получит новое удостоверение и официально станет народным депутатом. На этом можно будет поставить точку в эпопее с выборами на Прикарпатье.

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Еще в конце марта на Прикарпатье состоялись довыборы в Верховную Раду. 22 апреля Василия Вирастюка признали официальным победителем, зато кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко занял 2 место.

19 мая ЦИК составила протокол по итогам довыборов и признала победителем Василия Вирастюка. Однако Верховный суд отменил его. ЦИК не согласился с этим решением и подали соответствующую апелляцию.

5 июня Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК. Это постановление обжалованию не подлежит.

Заметим, что сам президент Владимир Зеленский заявил, что верит в честную победу Василия Вирастюка на довыборах.