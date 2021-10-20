Когда возобновится конкурс на главу САП: известна дата

Кандидаты на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры 28 октября будут выполнять практическое задание. В этот же день официально возобновится конкурс.

Такое решение приняла конкурсная комиссия 19 октября. На заседании были 10 членов из 11, которые и установили, что практическое задание кандидаты будут выполнять 28 октября в 10:00.

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Также комиссия установила, что дополнительным днем для практического задания будет 1 ноября. Такой сценарий возможен, если заседание прервут.

Кто соревнуется за пост главы

В конкурсе пока остались 2 претендента. Говорится о детективе Национального антикоррупционного бюро Александре Клименко и прокуроре Офиса генпрокурора Андрее Синюке.

Что известно о конкурсе на должность главы САП

Институция уже больше года существует без официального руководителя. Это вызывает возмущение международного сообщества.

Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского провести антикоррупционную реформу, конкурс на руководителя САП сорвали два раза – 9 и 12 октября.

Это произошло из-за того, что 3 члена комиссии не пришли на заседание и, соответственно, кворума не было.

Специализированная антикоррупционная прокуратура – подразделение Офиса генпрокурора, которое контролирует расследование Национального антикоррупционного бюро и поддерживает гособвинение и представительство интересов украинцев и Украины в судах по преступлениям, связанным с коррупцией.