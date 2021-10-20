Когда возобновится конкурс на главу САП: известна дата
20 октября 2021 , 15:33Читати новину українською
Источник:Заседание комиссии САП
Кандидаты на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры 28 октября будут выполнять практическое задание. В этот же день официально возобновится конкурс.
Такое решение приняла конкурсная комиссия 19 октября. На заседании были 10 членов из 11, которые и установили, что практическое задание кандидаты будут выполнять 28 октября в 10:00.
К теме Нужно завершить предыдущий конкурс, – Юрчишин о руководителе САП
Также комиссия установила, что дополнительным днем для практического задания будет 1 ноября. Такой сценарий возможен, если заседание прервут.
Кто соревнуется за пост главы
В конкурсе пока остались 2 претендента. Говорится о детективе Национального антикоррупционного бюро Александре Клименко и прокуроре Офиса генпрокурора Андрее Синюке.Справка. Специализированная антикоррупционная прокуратура – подразделение Офиса генпрокурора, которое контролирует расследование Национального антикоррупционного бюро и поддерживает гособвинение и представительство интересов украинцев и Украины в судах по преступлениям, связанным с коррупцией.
Что известно о конкурсе на должность главы САП
- Институция уже больше года существует без официального руководителя. Это вызывает возмущение международного сообщества.
- Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского провести антикоррупционную реформу, конкурс на руководителя САП сорвали два раза – 9 и 12 октября.
- Это произошло из-за того, что 3 члена комиссии не пришли на заседание и, соответственно, кворума не было.