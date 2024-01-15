Движение на "синей" ветке метро возобновят через 6 месяцев, – нардеп Бондарев

Причиной техногенной аварии на "синей" ветке метро и закрытии движения между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" стало авральное строительство станций в 2010 году. Из-за неудовлетворительного качества строительства возобновления движения поездов киевлянам придется ждать 6 месяцев.

Об этом заявил народный депутат Украины Константин Бондарев, проведший инспектирование аварийного участка как член Комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.

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"На Комитете ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры поднимался вопрос аварийного участка метро на Теремки. Провел инспекцию. Выяснил причины, которые привели к аварии, и сроки ее устранения. Корни проблемы уходят гораздо глубже в историю. Станции, которые через 10 с лишним лет лет после открытия нуждаются в ремонте, строились наспех, с большим трудом и трагедиями, которые умалчивались", – сообщил Константин Бондарев.

В настоящее время ситуация на аварийном участке стабилизирована. Как сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, разрабатывается проект ремонта и параллельно проводятся подготовительные работы. По приблизительным расчетам, на возобновление движения метро на этом участке требуется около 6 месяцев,

– добавил он.

Строительство метро на Теремки Янукович сделал частью своей политической кампании, – Бондарев

Нардеп напомнил, что правительство Януковича решило использовать строительство метро на Теремки в качестве своей политической кампании в Киеве, чтобы добиться симпатий киевлян. Поэтому для правительства Азарова главное было построить быстро. А на качество было безразлично. Хотя это один из самых сложных участков для строительства метро. Между "Лыбидской" и "Демеевской" проходит русло реки Лыбидь и почвы вокруг насыщены водой.

По словам Бондарева, из-за сложности участка механизированный туннелепроходческий щит оказался под водой, а туннели достраивались практически вручную.

Во время строительства в призабойной зоне щита из-за выброса пловца погибли двое метростроевцев. Но трагедия старательно умалчивалась, а достройка метро на Теремки продолжалась авральными темпами. В итоге в этом месте самое плохое качество сборки тюбингов тоннелей среди всего киевского метрополитена. И именно здесь образовались трещины, из-за которых сейчас закрыли метро,

– отметил Бондарев.

Константин Бондарев считает, что виновных следует привлечь к ответственности, а во время ремонтных работ тщательно контролировать их качество.

"Азарова теперь вряд ли посадишь за эту историю. Но можно спросить с Попова, который был тогда главой КГГА. Если эти факты подтвердятся, я инициирую уголовное производство против Попова. И на будущее. Нжен будет тщательный контроль, чтобы подрядчик при ремонте применял самые современные технологии строительства тоннелей. Тогда подобные ситуации в дальнейшем будут исключены", – подчеркнул Константин Бондарев.

Коротко о ситуации на "синей" ветке метро в Киеве: