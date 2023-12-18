С 18 декабря киевляне, вынужденные осуществлять пересадку на автобусы или троллейбусы через закрытые 6 станций "синей" ветки метро, будут получать компенсации. Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".
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Система компенсаций
Проезд будет стоить не больше 8 гривен.
Стоимость останется такой же, как до ремонта "синей" ветки. Город компенсирует проезд во временных маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на "синей" ветке,
– сказано в сообщении.
Как будет работать система
Если воспользоваться автобусом 2-м из Теремков до Лыбидской, а затем доехать в центр на метро – одна из двух потраченных поездок вернется на карту.
Такая система будет действовать даже если будут сделаны 2 или 3 вынужденные пересадки. Но время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала.
Для кого действует компенсация
Компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок.
Карту следует валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.
Компенсация будет, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".
Закрытие метро в Киеве: коротко
- 8 декабря в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля. Поэтому вода пошла по пути и часть синей ветки закрыли.
- На перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошел прорыв и вода вышла на колеи. В результате Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА немедленно закрыла некоторые станции.
- В столице над тоннелем "синей" ветки метро у бывшего Демеевского рынка наблюдается проседание земли под торговыми павильонами. В КГГА отметили, что просадка грунта началась еще до закрытия станций метро. Ситуация стабилизирована и полностью контролируется.