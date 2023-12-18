З 18 грудня кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації. Про це повідомили у "Київпастранс".

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Система компенсацій

Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень.

Вартість залишиться такою ж, як до ремонту "синьої" гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на "синій" гілці,

– сказано у повідомленні.

Як працюватиме система

Якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту.

Така система буде діяти навіть якщо буде зроблено 2 або 3 вимушені пересадки. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала.

Для кого чинна компенсація

Компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок.

Карту варто валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби.

Компенсація буде, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Закриття метро в Києві: коротко