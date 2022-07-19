Освобождение Украиной Херсонщины будет началом конца для путинского режима, – Яковенко

Почти за 5 месяцев войны российская армия так и не добилась существенных успехов в Украине. Из-за военных поражений россияне будут считать путина предателем.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. По его словам, неудачи российской армии на поле боя могут подорвать доверие россиян к главе кремля.

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"Это будет начало конца"

Особенно болезненно может восприниматься потеря временно оккупированных территорий.

Если украинская армия освободит Херсон и Херсонскую область, это будет начало конца (путинского режима – 24 канал). Скрыть это будет невозможно,

– подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что телевизор может лгать сколько угодно. Однако когда ВСУ освободят Херсон, россияне все равно об этом узнают.

Почему россияне не поверят телевизору

"Разрыв между действительностью и телевизором все-таки имеет какие-то границы. Невозможно будет и дальше говорить: "У нас все хорошо, мы дальше идем в наступление", – сказал политик.

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Конечно, по словам Яковенко, руководство государства-аргесора снова попытается придумать, как объяснить россиянам свое поражение.

"Скажут, что отошли из "гуманитарных целей". Однако это будет очень неубедительно", – добавил он.

Кого стоит бояться путину

Журналист считает, что в россии активизируются жесткие критики путина. И это не либеральная оппозиция, ведь ее путин не боятся.

Поднимут головы люди, критикующие его (путина – 24 канал) за недостаточное "людоедство". За то, что он не объявляет войну, полную мобилизацию, не бьет баллистическими межконтинентальными ракетами для того, чтобы уничтожить весь Киев, не устраивает ядерную бомбардировку,

– сказал Яковенко.

Он убежден, что таких людей в россии много.

"Эти ультрапатриоты, сверхфашисты, если так можно выразиться, будут атаковать путина", – добавил политик.

"путина будут считать изменником"

Журналист предположил, что критику путина за недостаточную жестокость поддержит так называемый "ядерный электорат", обладающий имперским сознанием.

Путина будут считать изменником. Это очень серьезно подорвет его социальную базу,

– отметил Яковенко.

Он добавил, что потеря оккупантов только Херсона может и не стать причиной особых изменений в сознании россиян. Но, отметил Яковенко, это станет первым шагом к падению путинского режима.

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