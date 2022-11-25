Боятся естественных "котлов": военный эксперт объяснил оборонительные сооружения врага

Россияне понимают, что не успевают обустроить оборонительные постройки на Юге, поэтому рассматривают варианты для нового "жеста доброй воли". В то же время ВСУ могут деоккупировать остальную часть Херсонской области и уже в ближайшее время выйти в Крым.

На пути к освобождению полуострова украинские военные могут атаковать противника из двух направлений. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Путь на Мелитополь

Эксперт отметил, что россияне сейчас усиливаются на нескольких направлениях на Юге, так как многие участки фронта были слабы с точки зрения обороны.

Плотность войск была наименьшей на этом участке фронта. Поэтому они спешно пытаются провести оборонные мероприятия на опасных для них направлениях. Одно из самых опасных направлений – это из-под Орехового на Токмак, поскольку это кратчайшая дорога на Мелитополь, причем очень хорошая дорога,

– объяснил специалист.

По его словам, на движение войск на этом направлении не так сильно влияют погодные условия, потому что движение войск идет преимущественно вдоль дорог.

"Поэтому россияне укрепляют и эту дорогу из Орехового на Токмак, а также из Токмака на Мелитополь. И после того, как ВСУ освободили Правобережье, появилось еще одно перспективное направление, которого очень опасаются россияне – это предполагаемое форсирование Днепра и Каховского водохранилища в районе Новой Каховки, с продолжением движения на Мелитополь", – добавил Свитан.

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"Ключ" от Крыма

По мнению обозревателя, понимая возможные угрозы, оккупанты пытаются поспешно отстроить укрепрайоны в направлении Новой Каховки и Каховки в сторону Мелитополя.

Мелитополь является "ключом" в Крым. Выход к нему с любой стороны: хоть из Новой Каховки, хоть из Орехового – ВСУ могут заблокировать поставки военной логистики из России "сухопутным коридором" в левобережную Херсонскую область и Крым, замыкая Херсонско-Крымский гарнизон в оперативном "котле",

– подчеркнул аналитик.

Он убежден, что после этого Украине остается во второй раз ударить по Крымскому мосту и это будет новый "котел" для российских войск.

"Россияне прекрасно все понимают, что выхода из этого "котла" просто нет, его не существует. Морем они не смогут плыть, поэтому придется либо сдаться, либо погибнуть. И есть еще одно направление – из Новой Каховки сразу на Армянск. Поэтому россияне усиливают как направление на Мелитополь, так и на Армянск", – отметил эксперт.

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Перекопское направление

Свитан указал, что направление на Армянск очень интересно ВСУ тем, что там около 70 – 80 километров по прямой от реки Днепр до Перекопа – самого широкого перехода из материковой Украины в Крым.

Здесь также россияне спешно проводят восстановительные работы по укреплению рубежей и пытаются оборудовать новые. Они не успевают и отлично понимают это. Поэтому размышляют о новом "жесте доброй воли": части пойдут в Крым и дальше – через Крымский мост. Или же будут "купировать" сам вход в Крым, ожидая каких-то политических решений через переговоры,

– подчеркнул специалист.

По его словам, "военное счастье россиянам здесь не улыбнется уж точно", поскольку после такого "котла" и выхода на Мелитополь или Армянск ВСУ, для врага выхода уже не будет.

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